В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Челябинская область пока не получила атомайзеры — специальные насадки-распылители — для назальной вакцинации от коронавируса. С их помощью пациентов смогут прививать «Спутником V» для формирования местного иммунитета. Об этом в среду, 14 сентября, сообщила министр здравоохранения региона Агата Ткачева. Подробнее