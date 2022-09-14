В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

15 сентября на жилом доме по адресу пр. Ленина,67 состоялось торжественное открытие памятной доски участнику Великой Отечественной войны, ветерану атомной энергетики и промышленности, Почётному гражданину Озерска Позднякову Юрию Семеновичу. Подробнее
В Озерске состоялось подведение итогов муниципального этапа всероссийского конкурса «Слава созидателям». Действующими лицами конкурса являются авторы – школьники и герои, вносившие или вносящие вклад в становление городов и развитие атомной отрасли. Подробнее
Челябинская область пока не получила атомайзеры — специальные насадки-распылители — для назальной вакцинации от коронавируса. С их помощью пациентов смогут прививать «Спутником V» для формирования местного иммунитета. Об этом в среду, 14 сентября, сообщила министр здравоохранения региона Агата Ткачева. Подробнее
Генеральный директор Регионального центра облучательных технологий «Эра» (резидент ТОСЭР «Озерск) Родион Ермолаев рассказал в ходе питч-сессии «Здравоохранение» о возможностях гамма-установки РТУ-3000 и потенциале компании. Подробнее
Сервис «Добро.Взаимно» имеет множество категорий, по которым любой пользователь соцсетей может либо предложить свои услуги, либо попросить о помощи абсолютно бесплатно. А рейтинговая система и открытые комментарии позволят не нарваться на мошенников. Подробнее
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 17-19 сентября в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале).