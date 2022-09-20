Все лето озерские подростки трудились в ДЭБЦ.

С мая по сентябрь в Детском эколого-биологическом центре Озерска трудились 39 подростков. Они ухаживали за животными и растениями, за что получили достойную зарплату и благодарность сотрудников учреждения.

Трудоустройством подростков на летний период занималось Управление образования администрации Озерского городского округа и Центр занятости населения г. Озерск.

Как пояснила Ольга Смирнова, заместитель директора ДЭБЦ, в первую очередь на работу в Центр принимались ребята, которые в течение года занимались в его лабораториях и уже имеют необходимый опыт:

- Работы в ДЭБЦ много, дел хватает всем. Работа довольно тяжелая. Не все готовы убирать за животными, в земле копаться... Зато те, кто остаются - об этом не жалеют. Каждое лето в теплицах ребята выращивают и собирают огурцы, помидоры, кабачки, перцы, баклажаны. На ферме юные работники занимаются уборкой и чисткой клеток, заготавливают траву и ветки деревьев для кормления животных. На конеферме подростки ухаживают за лошадьми, чистят загоны. В ботаническом саду и выгоночной теплице тоже забот хватает. Работы в Центре много все лето. Уход и кормление животных надо производить каждый день и летом, и зимой.

В этом году как всегда, подростки трудились с энтузиазмом и выполняли работу качественно. А в минуты отдыха позволяли себе прилечь на скамейку, чтобы с новыми силами продолжать копать, поливать, кормить, полоть, сажать и собирать - говорится в сообщении.

Информация и фото ДЭБЦ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52317/