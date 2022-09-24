Южноуральская Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погоды.

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области предупреждают водителей об ухудшении погодных условий и возможных последствиях из-за непогоды.

Так, на территории региона идут осадки в виде снега. Сегодня и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков снег возможно будет идти по всей области. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий – из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что создает аварийные ситуации на дороге.

«Водителям рекомендовано воздержаться от поездок, а также не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами», – добавили в ГИБДД.

Для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам на всех автодорогах федерального и областного значения работают дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskaya-Gosavtoinspektsiya-predupredila-voditeley-ob-uhudshenii-pogody_154302.html