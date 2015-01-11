Врачи ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России удостоены знака «Отличник здравоохранения».

28 сентября 2022 года на медицинской коллегии в ЮУГМУ министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева вручила двум озерским врачам статусные награды.

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» – почетная ведомственная награда, которую вручают работникам за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения. Их стаж работы в отрасли должен составлять 15 лет и более.

На данный момент в Клинической больнице №71 трудятся 14 специалистов, имеющих звание «Отличник здравоохранения». Всего таким знаком было награждено 30 озерских медиков из КБ №71. А сейчас уже - 32.

Приказом Министерства здравоохранения РФ нагрудного знака «Отличник здравоохранения РФ» удостоены врач-фтизиатр ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России Зоя Бабинцева и врач – анестезиолог-реаниматолог высшей категории, кандидат медицинских наук Александр Конради.

Зоя Апполосовна Бабинцева работает в ФГБУЗ КБ №71 с 1965 года. Общий трудовой стаж в отрасли составляет 59 лет. Свою врачебную деятельность начала врачом-фтизиатром и по настоящее время работает по специальности врачом-фтизиатром участковым туберкулезного кабинета в городской поликлинике №1. Зоя Апполосовна квалифицированный специалист, имеет сертификат по специальности «Фтизиатрия».

Свою работу фтизиатра знает в совершенстве, работает в тесном контакте с врачами общей лечебной сети ФГБУЗ КБ №71 и эпидемиологами МРУ №71. В отсутствии заведующего отделением врача–фтизиатра ведет больных стационара туберкулезного отделения. За многолетнее время работы проявила себя исключительно грамотным специалистом, с высокими профессиональными навыками и теоретическими знаниями, ответственным и добросовестным работником. Ее профессиональные успехи были неоднократно отмечены. Награждена Почетной грамотой Минздрава РФ.

Александр Борисович Конради в 1997 году, сразу после окончания медакадемии, начал свою трудовую деятельность в ФГБУЗ КБ №71, где и работает по сей день в должности врача – анестезиолога-реаниматолога, вот уже 20 лет.

Александр Борисович настоящий профессионал своего дела, в совершенстве владеет всеми методами анестезии. Также широко использует свой опыт и знания при лечении острой и хронической боли у пациентов хирургического и нехирургического профиля.

Неоднократно по направлению ФМБА был командирован на предприятия и учреждения, требующие присутствия анестезиолога-реаниматолога с целью оказания экстренной медицинской помощи. Также имеет различные награды и поощрения, награжден Почетной грамотой Минздрава РФ.

Администрация и профсоюзный комитет ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России поздравляют своих сотрудников и считают, что их профессионализм, опыт, высокая квалификация и безупречный труд достойны столь высокой награды.

Пресс-служба ФГБУЗ КЬ №71 ФМБА России