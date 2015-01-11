Семьи мобилизованных на Южном Урале получат дополнительные выплаты.

Сегодня, 29 сентября, депутаты Заксобрания Челябинской области рассмотрели законопроект о соцподдержке семей в связи со спецеоперацией – его накануне внес губернатор Алексей Текслер.

Расширен круг лиц, имеющих право на получение дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты в связи с проведением специальной военной операции. Так, семьи всех мобилизованных получат единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей на каждого ребенка.

«Единовременные выплаты получат дети граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации», в возрасте до 18 лет», – прокомментировала первый заместитель министра социальных отношений региона Ирина Скалунова.

«Вы видите сами, что ситуация динамично меняется, нам вместе с исполнительной властью нужно оперативно на нее реагировать. Губернатор возглавляет призывную комиссию региона, анализирует ситуацию в моменте, предлагая своевременные решения. Мы, со своей стороны, так же динамично будем реагировать, рассматривая столь значимые инициативы. Это важная мера поддержки, которая направлена на то, чтобы уделить внимание семьям наших мобилизованных граждан. По самим военнослужащим решения принимаются на федеральном уровне, вы о них знаете. Будут и дополнительные. А эта мера сейчас поможет семьям и детям наших ребят», – отметил председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев.

Добавим, что на заседании призывной комиссии губернатор Алексей Текслер сообщил, что прорабатывается комплекс дополнительных мер социальной поддержки, которые будут оказаны семьям мобилизованных граждан Челябинской области.

https://dostup1.ru/politics/Semi-mobilizovannyh-na-Yuzhnom-Urale-poluchat-dopolnitelnye-vyplaty_154444.html