В Челябинской области увеличили время работы горячей линии по частичной мобилизации.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области увеличил время работы горячей линии по вопросам частичной мобилизации.

С сегодняшнего дня горячая линия будет работать и в выходные дни. Время работы остается прежним – с 8.30 до 17.30.

Как пояснили в аппарате омбудсмена, время работы увеличили в связи с большим количеством обращений.

Помимо телефонной линии обращения также можно направлять письменно на электронную почту ombudsman74@mail.ru.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-uvelichili-vremya-raboty-goryachey-linii-po-chastichnoy-mobilizatsii_154432.html