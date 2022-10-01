Гидрометцентр рассказал о погоде в Челябинской области в октябре и морозах до -27°С.

Синоптики составили предварительный прогноз погоды на октябрь 2022 года для Челябинской области.

По данным Гидрометцентра России, второй месяц осени удивлял не раз. На Южном Урале были и ливни, и снегопады, и метели.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, средняя температура воздуха в октябре на Южном Урале еще остается плюсовой и составляет 1-3°С. В отдельные годы она поднималась до 24-25°С и опускалась до рекордных -27°С. Заморозки в этом месяце типичны для Южного Урала.

По количеству осадков октябрь находится на пятом месте. Чаще идут дожди, но снег уже не является редкостью.

В 1999 году в Сатке снегопад длился 12 часов и был такой силы, что обрывал провода ЛЭП.

В 2004 году за двое суток в Челябинске, Бакале и горной зоне намело сугробы высотой почти 40 сантиметров. Из-за метели видимость упала до полукилометра. На дорогах образовались заторы, движение транспорта на перевале Уреньга вообще было закрыто.

В октябре 2014 года снег выпал и уже не растаял, снежный покров установился раньше срока на 20-28 дней.

Отличился 1973 год, тогда в Златоусте и Катав-Ивановске порывы ветра достигали 34 м/с. На стройках остановили работу башенных кранов, не работали телефоны.

Согласно прогнозу температурного режима в России на полугодие, который составил Гидрометцентр, октябрь 2022 года в Челябинской области будет типичным для этого времени года. Средняя температура ожидается в пределах нормы.

Второй месяц осени после заморозков и сентябрьского снега начнется с небольшого потепления. В первые дни октября столбики термометров могут показать 12-14°С. А 5-7 октября, по данным сервиса gismeteo.ru, воздух в дневные часы прогреется до 15-17°С.

Затем станет прохладнее. Снег, по предварительному прогнозу, может вновь в середине месяца.

https://www.cheltv.ru/gidromettsentr-pogode-v-chelyabinske-v-oktyabre/