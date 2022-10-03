Южноуральцы увидят солнечное затмение.

Южноуральцы 25 октября смогут увидеть частичное, 78%, затмение Солнца.

С Земли это солнечное затмение будет выглядеть так, словно от светила «отщипнули» большой кусок. На западе России можно будет увидеть максимальную фазу затмения – скроется до 82% Солнца.

Самый большой кусок светила (более 80%) будет «откушен» над некоторыми районами Новосибирской, Томской, Омской, Тюменской, Свердловской и Курганской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Западнее в РФ будет закрыто будет около 55–80 % светила в зависимости от региона.

В Челябинской области частичное (78%) затмение Солнца можно будет наблюдать 25 октября в 16.02.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsy-uvidyat-solnechnoe-zatmenie_154620.html