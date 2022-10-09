Сводка аварийности с 3 по 9 октября.

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 3 по 9 октября 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 6 дорожно – транспортных происшествий, в одном из них есть пострадавший.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 194 нарушения Правил дорожного движения.

Из них: 4 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

6 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

50 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;

14 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

1 водитель нарушил правила перевозки детей;

На рассмотрение в суд направлено 19 материалов, по одному материалу принято решение о назначении административного ареста, по трем принято решение о права управления ТС.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск