О ДТП с участием велосипедиста.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно – транспортного происшествия, произошедшего 14 октября 2022 года, в 14 часов 04 минут, в городе Озерск, у дома № 30 по ул. Монтажников.

Водитель, женщина 1967 года рождения, управляя автомобилем Ниссан X – TRAIL при повороте направо не предоставила преимущества в движении велосипедисту, который двигался по правому краю проезжей части дороги в попутном направлении прямо и совершила столкновение с ним.

В результате данного дорожно – транспортного происшествия велосипедист, мужчина 1948 года рождения, получил телесные повреждения и с места происшествия был госпитализирован в городскую больницу КБ 71.

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко