В России ввели правила для электросамокатов.

В Правилах дорожного движения появился новый термин «средства индивидуальной мобильности», или СИМ – к ним отнесли электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие средства передвижения.

С возникновением нового термина появились соответствующие правила передвижения на них. Они должны сократить количество происшествий с участием СИМ:

-максимальная скорость движения – 25 км/ч;

-при совместном движении СИМ и пешеходов – приоритет у пешеходов;

-по пешеходному переходу водитель СИМ идет пешком;

-на тротуарах, пешеходных и велодорожках разрешается использовать СИМ весом только до 35 кг;

-передвигаться на СИМ можно только на дорогах с максимально разрешенной скоростью 60 км/ч и по полосам для велосипедистов;

-ехать по правой стороной проезжей части могут водители СИМ старше 14 лет;

-возможность передвижения на СИМ по дороге будет обозначаться специальным знаком.

Новшества вступят в силу с 1 марта 2023 года.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-vveli-pravila-dlya-elektrosamokatov_155196.html