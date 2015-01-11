Сотрудники полиции в рамках профориентационной работы встретились с учащимися образовательных организаций.

Сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск в рамках профориентационной работы встретились с учащимися Озерского технического колледжа и студентами Аргаяшского аграрного техникума.

Сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск в рамках профориентационной работы встретились с учащимися Озерского технического колледжа и студентами Аргаяшского аграрного техникума.

Заместитель начальника Управления начальник отделения ОРЛС подполковник внутренней службы Елена Земцова, старший специалист группы кадров ОРЛС капитан внутренней службы Наталья Ахметова, инспектор направления профессиональной подготовки УМВД России по ЗАТО г. Озерск старший лейтенант внутренней службы Сергей Комаров и председатель Совета ветеранов УМВД майор милиции в отставке Сергей Серухин рассказали о порядке поступления в высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Российской Федерации с возможностью последующего трудоустройства.

В беседе с ребятами сотрудники полиции отметили, что на курсантов вузов распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции: бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие курсанта, проживание в общежитие, оплачиваемые отпуск по окончании каждого курса с бесплатным проездом к месту жительства. После окончания вуза выпускникам вручается диплом государственного образца и присваивается специальное офицерское звание в зависимости от выбранной специализации, а также гарантируется трудоустройство по специальности в органах внутренних дел. При этом период обучения засчитывается в стаж службы в органах внутренних дел.

Желающих трудоустроиться сразу после окончания колледжа заместитель командира отдельной роты патрульно-постовой службы полиции капитан полиции Илья Банных пригласил в патрульно-постовую службу. Такая возможность есть у граждан, имеющих среднее специальное образование. При этом сотрудник может получить образование в вузах МВД на заочной форме обучения и в дальнейшем проявить себя в других подразделениях.

Напоминаем, что отбор кандидатов от 17 до 25 лет, имеющих среднее или среднее профессиональное образование на бюджетную форму обучения в 2023 году в Омскую академию МВД России (г.Омск), Уфимский Юридический институт МВД России (г.Уфа), Уральский юридический институт МВД России (г.Екатеринбург).

Обучение проводится по следующим специальностям:

• «Правовое обеспечение национальной безопасности»по специализации - «Уголовно-правовая», «Административная деятельность» (квалификация – специалитет).

• «Обеспечение законности и правопорядка» по специализации «Оперативно-разыскная деятельность» (квалификация – бакалавр).

ЕГЭ: обществознание, русский язык.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (835130)2-59-12, 2-66-29.