Полицейские Озерска пресекли противоправные действия местной жительницы, нанесшей ущерб банку более чем в 700 тысяч рублей.

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ЗАТО г. Озерск пресечена противоправная деятельность местной жительницы, которая с целью хищения денежных средств у банковской организации создала фирму-однодневку.

Оперативники установили, что 54-летняя подозреваемая заключила договор эквайринга с одним из банков в целях получения возможности проводить оплату через мобильные платежные терминалы. После чего злоумышленница, используя банковские карты, провела несколько финансовых операций, чтобы деньги зачислились на счет организации. Затем она выводила суммы со счета созданной организации и повторяла манипуляции вновь. Зная, что банк переводит денежные средства, подлежащие возврату, с собственных счетов, женщина оформила возврат с фиктивных «покупок». Однако ее преступный умысел не был доведен до конца в связи с независящими от нее обстоятельствами. В результате чего банковской организации мог быть причинен ущерб на общую сумму более 700 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3, ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на мошенничество).

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.