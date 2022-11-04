В Озерске выступил выдающийся молодой пианист Дмитрий Маслеев.

4 ноября в рамках второго сезона музыкальных вечеров «Андрей Комаров приглашает» и при участии Свердловской филармонии состоялся концерт лауреата международных конкурсов, победителя XV Международного конкурса им.П.И.Чайковского Дмитрия Маслеева.

На сцене Акустического филармонического зала Детской музыкальной школы №1 Дмитрий Маслеев исполнил сонатину Равеля, переложение известнейшего адажио из балета Хачатуряна «Спартак», знаменитую «Патетическую сонату» Бетховена, избранные пьесы П.И.Чайковского из цикла «Времена года».

«Безусловное открытие, совершенно гениальный пианист, – отзывается о Дмитрии Маслееве знаменитый пианист Борис Березовский. – Во-первых, у него феноменальная техника на уровне лучших виртуозов мира. Во-вторых, невероятная музыкальность. В-третьих, огромный исполнительский потенциал. Я искренне рад его успеху: он абсолютно заслуженный».

Музыкальные вечера «Андрей Комарова приглашает» проводятся по инициативе и при финансовой поддержке почетного гражданина Челябинской области, лауреата премии «Меценат года» имени С. Мамонтова Андрея Комарова. Программа направлена на знакомство жителей Озерска с творчеством исполнителей мирового уровня, а также на профессиональное развитие педагогов и воспитанников детских музыкальных школ. Второй музыкальный сезон в октябре открыли талантливые пианисты, победители крупнейших российских и международных конкурсов, участники проектов, которые курирует Денис Мацуев: Елисей Мысин и Захар Внутских.

СПРАВКА

Программа музыкальных вечеров «Андрей Комаров приглашает» была запущена в 2021 году. Первый музыкальный сезон открыл лауреат международных конкурсов и обладатель престижных музыкальных премий, пианист Константин Емельянов, который исполнил концертную программу на новом рояле марки Steinway&Sons, выбранном специально для ДМШ №1 маэстро Денисом Мацуевым. При партнерстве с Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского, Челябинской, Свердловской филармониями были организованы гастроли звездных солистов и коллективов: виолончелиста Александра Рамма, Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, пианиста-виртуоза Олега Аккуратова, Бориса Березовского, органиста Владимира Хомякова.

Дмитрий Маслеев - победитель многих международных состязаний, среди которых — «Премия Шопена» в Риме (2011), конкурсы пианистов им. А. Алиевой в Гайаре (Франция, 2010) и им. А. Наполитано в Салерно (Италия, 2013). Триумфатор XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского в Москве (2015), после которого французский журнал «Diapason» написал об исполнении Первого концерта Чайковского: «Маслеев представил головокружительную интерпретацию с превосходной виртуозностью, дополненной его деликатной манерой игры».

Последовавшие за победой гастроли принесли пианисту признание мировой аудитории. В 2016 году он дебютировал в Базеле, заменив Маурицио Поллини. В 2017 году впервые выступил с сольными концертами в Карнеги-холле (Нью-Йорк) и в Кёрнер-холле (Торонто). В 2018 году гастролировал по США с Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Павла Когана. В 2019 году его выступление на фестивале в Вербье благодаря medici.tv транслировалось для сотен тысяч слушателей по всему миру.

В настоящее время музыкант активно выступает как в России, так и за рубежом — в странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Игрой пианиста восхищались на фестивалях в Люцерне, Ла-Рок-д’Антерон, Монтрё, Рейнгау, Бад-Киссингене, Мехико, Бейруте, Кейптауне, на Фортепианном фестивале в Руре и петербургских фестивалях «Звёзды белых ночей» и «Лики современного пианизма». В 2020 году Маслеев представил незнакомые публике ранние произведения Шостаковича в рамках Международного фестиваля Шостаковича в Горише (Германия), который транслировался ARTE, Mitteldeutsche Rundfunk и Deutsche Grammophon. По приглашению Роландо Виллазона принимал участие в телешоу «Звёзды завтрашнего дня» на телеканале ARTE.

О востребованности пианиста свидетельствует высокий рейтинг его записей на стриминговых сервисах. Его дебютный альбом с музыкой Скарлатти, Прокофьева и Шостаковича («Мелодия», 2017) вошёл в чарты Spotify Top Classical и получил престижную Премию немецких критиков (Preis der Deutschen Schallplattenkritik). Аранжированная Маслеевым «Элегия» Шостаковича в течение полугода с даты релиза была скачена на iTunes более 43 000 раз. Запись исполнения Токкатины Николая Капустина набрала более 350 000 просмотров на YouTube. Также в дискографии пианиста — альбом «Быстрое движение» («Мелодия», 2019, совместно с Красноярским симфоническим оркестром).

Дмитрий Маслеев регулярно сотрудничает с ведущими оркестрами мира, среди которых Национальный оркестр Франции, оркестры Берлинского радио и Радио Франс, Национальный оркестр Лиона, Бамбергский симфонический оркестр, оркестр Кадакеса (Испания), Оркестр Тосканы, Сеульский филармонический оркестр, Новый Японский филармонический оркестр, а также российские коллективы — Национальный филармонический оркестр России, Российский национальный оркестр, оркестр Московской филармонии, Госоркестр им. Е.Ф. Светланова, Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, Уральский академический симфонический оркестр и другие.

Его постоянными партнерами по сцене являются пианист Борис Березовский, назвавший его «открытием и блестящим пианистом», скрипач Марк Бушков, виолончелист Александр Рамм и квартет имени Бородина.

Дмитрий Маслеев родился в 1988 году в Улан-Удэ. Получил образование в Московской консерватории в классе профессора Михаила Петухова, а также в Международной фортепианной академии на озере Комо (Италия).

В сезоне 2021–2022 музыкант дебютирует в Берлинской филармонии и в Золотом зале Венского Мюзикферайна, выступает в Парижской и Эльбской филармониях, на фестиваль Вербье и в Нюрнберге на специальном концерте под открытым небом. Также у Дмитрия Маслеева запланирован сольный тур по Китаю и Японии и выступление с Национальным симфоническим оркестром Тайваня.