Синоптики предупредили жителей Челябинской области о похолодании до -13°C.

Очередное похолодание ожидается в ближайшие дни в Челябинской области. Синоптики предупредили южноуральцев о снижении температур до -13°C, а также о снегопадах и гололедице.

В ночь на вторник похолодает: в отдельных районах температуры достигнут -3 … -8°C, а при прояснении – до -13 градусов. При этом в темное время суток также ожидается небольшой снег.

По предварительным прогнозам, подобная погода ожидается в регионе в течение всей недели. Ближе к выходным плюсовые температуры вернутся, однако снега станет еще больше.

https://www.cheltv.ru/sinoptiki-poholodanii-do-13-c/