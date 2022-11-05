В Озерске мужчина привлечен к уголовной ответственности за кражу кошелька.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г.Озерск обратилась 70-летняя жительница Озерска. Пожилая женщина забыла кошелек на упаковочном столе в торговом зале магазина. Дома пенсионерка обнаружила пропажу, но когда вернулась, кошелька уже там не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен мужчина, похитивший кошелек. Им оказался 68-летний местный житель. Приметив оставленный без присмотра кошелек, мужчина дождался, когда все покупатели выйдут, спрятал его в карман куртки и покинул магазин. Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли у нарушителя при задержании. Часть украденной суммы он вернул потерпевшей.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждено уголовное дело предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.