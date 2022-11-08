Итоги профилактического мероприятия «Осенние каникулы».

В период с 24 октября по 6 ноября 2022 года на территории Озерского городского округа проведена профилактическая акция «Осенние каникулы», направленная на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

В преддверии начала каникул педагоги и сотрудники полиции провели профилактические беседы и инструктажи по Правилам дорожного движения с детьми и родителями, в том числе о соблюдении правил перевозки детей в автомобиле и использовании светоотражающих элементов в темное время суток.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции выявили 12 нарушений Правил дорожного движения несовершеннолетними.

За весь период мероприятия к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей в транспортных средствах привлечено 11 водителей.

Госавтоинспекция еще раз призывает водителей быть внимательными на дороге! Строго соблюдать правила дорожного движения, в том числе правила перевозки детей в транспортных средствах. Родителям необходимо напомнить своим детям правила дорожного движения и контролировать досуг ребенка в свободное время.