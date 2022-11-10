В Озерске определили самую влюблённую пару.

9 ноября в Центре культуры и досуга молодежи прошёл конкурс «Пара года», приуроченный к юбилею органов записи актов гражданского состояния.

Началось событие с поздравления специалистов и ветеранов с 75-летием озерского ЗАГС, фиксирующего самые важные события в жизни озерчан.

– В нашем городе проживает большое число самых красивых и творческих пар, которые могут рассказать свою историю любви, – делится директор Центра культуры и досуга молодёжи Илья Назаров. – Во время подготовки к юбилею, посовещавшись, решили, что круглую дату следует отпраздновать в необычном формате – проведением конкурса среди семей Озерского городского округа.

Ещё в сентябре начался сбор заявок и подготовка участников к событию. Каждой паре организаторы дали задание: рассказать свою историю любви в видео-формате, вспомнить или придумать клятву и подготовить творческий номер. Всего в конкурсе приняло участие шесть пар: Ольга и Евгений Жировы, Екатерина и Евгений Столбиковы, Наталья и Денис Белозёровы, Елена и Александр Краюхины, Анастасия и Виталий Сайдуллины, Нэлли и Данил Антипьевы.

Все участники подошли к конкурсным испытаниям творчески: освоили навык монтажа, чтоб подготовить необычную видео-визитку, пели частушки и песни, танцевали, читали стихи, разыгрывали сценки. Из зала на всем протяжении конкурса раздавались громкие овации и звучали «кричалки» от групп поддержки.

Оценивало выступления уважаемое жюри, в состав которого вошли заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков, заслуженный работник и ветеран отдела ЗАГС города Озёрска, посвятившая 20 лет трудовой деятельности регистрации актов гражданского состояния Наталья Баранова, начальника отдела ЗАГС Наталья Трушкина, арт-директор ресторана «Чкалов-паб» Александр Сухарев и директор компании «Уральский ювелир» Юрий Баженов.

По словам членов жюри, крайне сложно было выбрать победителя из шести самых влюбленных пар. После долгого совещания жюри определило пару года и распределило номинации среди участников.

«Самая романтическая пара» – Ольга и Евгений Жировы.

«Самая обаятельная пара» – Нэлли и Даниил Антипьевы.

«Самая оригинальная пара» – Елена и Александр Краюхины.

«Самая артистичная пара» – Екатерина и Евгений Столбиковы.

«Самая весёлая пара» – Анастасия и Виталий Сайдуллины.

Главный приз – сертификат в магазин электроники на 10 тысяч рублей и диплом за первое место вручили семье Белозёровых -Наталье и Денису.

Каждая супружеская пара была награждена памятными подарками от партнеров.

Над организацией события трудился весь дружный коллектив и творческие объединения Центра культуры и досуга молодёжи при поддержке отдела ЗАГС и администрации Озерского городского округа. Организаторы поздравили участников и поблагодарили их за творческих подход, энтузиазм и полную самоотдачу.

Информация и фото ЦКиДМ «Мир».

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/52823/