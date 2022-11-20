Итоги рейдовых мероприятий ГИБДД.

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей и повышения безопасности дорожного движения, 19 и 20 ноября 2022 года на территории Озерского городского округа сотрудниками полиции проведены специальные рейдовые мероприятия, направленные на исключение из транспортного потока водителей в состоянии опьянения.

19 ноября проведена массовая проверка водителей группами нарядов ДПС по системе «Тоннель». В проверках приняли участие представители добровольной народной дружины «Озёрские автомобилисты».

В период проведения данных профилактических мероприятий сотрудниками полиции проверены более 200 водителей транспортных средств. К административной ответственности привлечен один водитель, находящийся в состоянии опьянения. По решению суда водитель будет подвергнут наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей.

Также к административной ответственности по статье 12.7 КоАП Российской Федерации, за управление транспортным средством лицом, не имеющим либо лишенным данного права, привлечено 4 человека.

Госавтоинспекция еще раз напоминает о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянение недопустимо. Данное нарушение является опасным для жизни.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г Озерск