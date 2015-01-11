2022-11-25PKT10:56:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 25.11.2022 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня пятница 25 ноября 2022 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была: - 10 ° С • атмосферное давление 746 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 87 % • ветер северный, сев-восточный 4-6 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Луначарского 19 с 8.30 до 17 часов К.Маркса 4-1п с 9 до 12 часов Гайдара 23-3,4п-ды с 9 до 13 часов Октябрьская 26-3п с 9 до 14 часов 2 В сетях электро-снабжения отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Луначарского 23-8п с 8.30 до 17 часов Матросова 38-2п, Гайдара 11-4п, К.Маркса 4-1п с 9 до 12 часов Гайдара 23-3,4п-ды с 9 до 13 часов Октябрьская 26-3п с 9 до 14 часов Вниманию озерчан! 28 и 29 ноября 2022 года будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания. Рекомендации для населения при гололеде. Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой). Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва Вниманию жителей округа! Муниципальное учреждение «Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» информирует: Занос снежный - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада более 12 часов. Метель – перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Опасность снежных заносов для населения заключается в заносах дорог, населенных пунктов и отдельных зданий. Высота заноса может быть более 1м, а в горных районах до 5-6 м. Возможно снижение видимости на дорогах до 20-50м, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и связи. Водителям, особенно тем, кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо:  уточнить прогноз погоды на ближайшие сутки - двое, в зависимости от времени поездки;  обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля;  перед длительным переездом в холодное время года заранее позаботиться о теплоизоляции автомобиля. Перед поездкой проверить работу двигателя и аккумулятора, запастись топливом;  следует заранее запастись теплыми вещами и продуктами и не забыть зарядное устройство для мобильного телефона;  перед выездом проверить наличие насоса, буксировочного троса, баллонного ключа и домкрата. Аварийный набор на случай форс-мажора:  зарядное устройство к мобильному телефону и запасной аккумулятор;  теплая одежда и одеяла;  щетка для удаления снега и льда с лобового стекла;  небольшая лопата, чтобы в случае необходимости освободить колеса от снега;  ручной фонарь и комплект батареек к нему;  аптечку;  еда и питье;  топор и складная пила;  упаковка «сухого горючего», зажигалка, мини-печка и котелок. Перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, друзьям уточненный маршрут следования и ориентировочное время возвращения. Если в дороге случилась беда, необходимо воспользоваться современными средствами связи: единый телефон в случае беды – 112. При обращении к спасателям следует указать местонахождение, особые приметы местности, количество человек в автомашине, возраст, есть ли больные, дети, обязательно сообщить контактные телефоны свои и близких. Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию имеющихся продовольственных запасов. 1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,13 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло. 3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление администрации Озерского городского округа от 31.05.2022 №1524 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа»). 4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 25 ноября 2022 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью снег, местами сильный и очень сильный, днем местами небольшой снег, в отдельных районах метели, ночью в южных районах отложения на провода гололеда и мокрого снега, на дорогах гололедица, ночью местами сильная. Ветер северо-восточный, северный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью минус 10-15°, при прояснении до минус 20°, днём минус 10-15°. НЯ: 25-29 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более. ОЯ: в первой половине ночи 25 ноября в большинстве районов Челябинской области ожидается сильный снег, местами очень сильный, в отдельных районах метели, сильные заносы, в южных районах отложения на провода в виде гололеда и мокрого снега, на дорогах гололедица от снежного наката, местами сильная. 2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5. 4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 165 обращений. http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/52986/ alebedeva 2022-11-25PKT10:56:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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