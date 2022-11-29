В Озерске пройдет благотворительный театральный фестиваль «Снежность».

ХIХ-й детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» пройдет в Озерске с 3 по 5 декабря по инициативе и при финансовой поддержке предпринимателя, мецената, почетного гражданина Челябинской области Андрея Комарова. Все мероприятия фестиваля объединены единой темой – «Время добрых дел».

Фестиваль «Снежность» направлен на формирование культурных и духовных ценностей детей и подростков. За 19 лет своей истории фестиваль успел стать долгожданным предновогодним событием не только для жителей Южного Урала, где начинал свой путь. «Снежность» развивается, каждый год появляются новые направления, расширяется география присутствия. В этом году гости фестиваля смогут посетить более 46 спектаклей лучших театральных и музыкальных коллективов в 7 городах: Первоуральске, Екатеринбурге, Челябинске, Озерске, Альметьевске, и впервые – в Ижевске и Петропавловске-Камчатском. Ежегодно 15 тысяч детей становятся участниками и гостями фестиваля.

В афише Озерска – спектакли Московского Губернского театра, Высшей школы сценических искусств. Ярким событием для гостей «Снежности» станет творческая встреча с популярным детским писателем, поэтом, сценаристом, драматургом Андреем Усачевым.

Формируя репертуар «Снежности», организаторы тщательно отбирают постановки для каждой из возрастных групп. Для самых юных зрителей подготовлены спектакли, которые превращают их первое знакомство с театром в незабываемое событие. Например, «Малыш и Карлсон» от Московского Губернского театра по знаменитой повести шведской писательницы Астрид Линдгрен, который погружает зрителей в сказочную атмосферу, позволяя отправиться в заоблачно-головокружительное путешествие в страну под названием Детство, где нет ничего невозможного!

Для подростков в афишу включены более серьезные постановки Высшей школы сценических искусств, такие как: «В чужом пиру …» по пьесе А.Н.Островского, в которой отражен конфликт сословий; «Тангополис», где молодые актеры с помощью языка танца расскажут удивительные истории о любви.

Особое внимание организаторы фестиваля уделяют инклюзивному направлению. 3 декабря в Челябинском молодежном театре состоится премьера уникальной мультижанровой постановки «Время добрых дел», где впервые на одной сцене сыграют юные одаренные вокалисты, музыканты и особенные дети. 4 декабря этот спектакль покажут в Озерском театре кукол «Золотой петушок». Это уже вторая инклюзивная постановка в рамках фестиваля - впервые спектакль с участием детей с ОВЗ был представлен в прошлом году. По традиции «Снежность» организует выездной адаптированный спектакль для воспитанников Кусинского областного реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ.

Также в этом году «Снежность» станет площадкой для проведения II межрегиональной научно-практической конференция «Инклюзия детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с помощью театральных практик» c участием ведущих экспертов в области инклюзии.

Более подробно с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте www.snegnost.ru.

СПРАВКА:

Детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» – масштабный социально-благотворительный проект, который реализуется на Урале, в Татарстане, Удмуртской Республике и Дальнем Востоке, основан в 2003 году предпринимателями и меценатами Андреем Комаровым и Александром Федоровым. В 2021 году Александра Анатольевича не стало, но память о нем живет, в том числе, благодаря таким проектам, как театральный благотворительный фестиваль «Снежность». За время проведения его гостями стали более 170 тысяч детей. Программа включает в себя театральное, музыкальное и литературное направления. Фестиваль «Снежность» признан победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Благотворительность».

В рамках «Снежности» проходят спектакли ведущих театральных и музыкальных коллективов страны, проводятся мастер-классы и творческие встречи с деятелями искусства. В программу фестиваля также включены адаптированные спектакли для детей из детских домов, интернатов, детей с особенностями развития.

С 2021 года на фестивале проводятся благотворительные книжные ярмарки с участием ведущих издательских домов. В 2022 году будут представлены новинки российских и зарубежных авторов для малышей, детей и подростков, а также их родителей от издательств: "Альпина-паблишер", "Розовый жираф", "Поляндрия" и др.

В 2022 году более масштабный формат приобретает инклюзивное направление фестиваля, на котором состоится премьера уникальной мультижанровой постановки «Время добрых дел». Это уникальная творческая инициатива в рамках духовно-просветительской программы «Росток», которая объединяет более 50 детей из инклюзивного проекта «Мир на ладошке», воспитанников Детской школы вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета имени Глинки и учеников Детской музыкальной школы №1 города Озерска.

С 2021 года в рамках фестиваля проходит межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзия детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с помощью театральных практик».

Андрей Комаров - предприниматель, меценат, председатель Попечительского Совета Челябинского государственного театра оперы и балета, лауреат премии «Меценат года» имени С. Мамонтова, учрежденной Московской консерваторией.

Андрей Комаров ведет масштабную социально-благотворительную деятельность в сфере культуры, образования и просвещения. В фокусе его внимания – поддержка театрального и музыкального искусств, раскрытие и развитие творческого потенциала детей и подростков.

Более 5 лет возглавляет Попечительский совет Челябинского государственного академического театра опера и балета им. Глинки, содействуя развитию творческих проектов и укреплению его материально-технической базы. По инициативе мецената создана Детская школа вокального искусства. Более 60-ти ее воспитанников бесплатно обучаются вокалу, хореографии и актерскому мастерству и заняты в репертуарных спектаклях театра.

Значительный вклад Андрей Комаров вносит в культуру и образование родного города Озерска Челябинской области. В рамках инициированного им проекта реконструкции Детской музыкальной школы №1, в которой обучается более 500 детей, в городе открыт акустический филармонический зал.

Заботясь о духовно-нравственном возрождении Озерска, Андрей Комаров выступил с инициативой строительства первого в городе православного храма. Более 5 лет он реализует в Озерске духовно-просветительскую программу для детей и молодежи - «Росток». Ежегодно в ее мероприятиях принимают участие более 5 тысяч ребят, в том числе дети с ОВЗ.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53041/