На какую помощь рассчитывать инвалидам в Челябинской области.

Более 220 тысяч южноуральцев являются инвалидами. О том, как государство поддерживает таких граждан, накануне Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, рассказала первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова.

«В регионе живут более 220 тысяч инвалидов, из них около 17 тысяч детей. Все они могут рассчитывать на материальную и социальную поддержку от государства»,

— заявила Ирина Скалунова.

Для инвалидов предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, а также выплата на приобретение внутридомового газового оборудования.

С 2022 года по поручению губернатора Алексея Текслера семьи, которые воспитывают детей с буллезным эпидермолизом, ихтиозом, целиакией и фенилкетонурией, ежемесячно получают по 5000 рублей.

Также ребенку-инвалиду положена компенсация расходов на оплату стоимости реабилитации и оздоровления. В 2023 году ее размер увеличат до 100 тысяч рублей. Также родители смогут выбрать — получить компенсацию или сертификат (по нему деньги перечисляются сразу организации-исполнителю).

Также семьям с детьми-инвалидами предоставляются пособие на подготовку к школе, новогодние подарки, бесплатные путевки в загородные оздоровительные лагеря, реабилитационные услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания.

В комплексных центрах социального обслуживания населения открыты отделения дневного пребывания, где проводят мероприятия для инвалидов: физкультуру, массаж, обучение основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности.

Также во всех муниципалитетах открыты пункты проката технических средств реабилитации. Здесь можно бесплатно получить во временное пользование ходунки, костыли, трости, кресла-коляски, кресла-стулья с санитарным оснащением, противопролежневые матрацы и подушки, функциональные кровати, сиденья и стулья для мытья.

А в Златоусте, Озерске, Магнитогорске (Правобережный внутригородской район), Челябинске (Центральный, Калининский, Курчатовский и Ленинский внутригородские районы) и Сатке работает пилотный проект «Старшее поколение». Это система долговременного ухода за инвалидами, полностью утратившими способность к самообслуживанию. Не менее четырех часов каждый день за ними ухаживают социальные няни.

Также Челябинская область стала одним из первых регионов России, где внедряют сопровождаемое проживание инвалидов: 24 человека с ментальной инвалидностью учатся жить самостоятельно вне стен домов-интернатов и родительской семьи. Они сами готовят еду, выбирают одежду и совершают покупки, а социальные работники постепенно готовят их к независимому проживанию, незаметно сокращая объем помощи со стороны.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/na-kakuyu-pomoshch-rasschityvat-invalidam-v-chelyabinskoy-oblasti/