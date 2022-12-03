В отдельных районах области сохраняется аномально холодная температура.

Южноуральский Россельхознадзор изъял из продажи 1,6 тонны фальсифицированного сливочного масла, сообщили сегодня, 5 декабря, в пресс-службе ведомства. Под видом молочной продукции предприниматель из Пермского края продавал спред из растительных жиров, причем его продукцию покупали детсады и санатории Челябинской области. Подробнее
Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 28.11.2022г. по 04.12.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 70 новых случаев заболевания COVID-19. Подробнее
Масштабные работы по преображению городов и районов подрядчики проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и его программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает Центр управления регионом Челябинской области. Подробнее
Более 220 тысяч южноуральцев являются инвалидами. О том, как государство поддерживает таких граждан, накануне Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, рассказала первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова. Подробнее
В Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в воскресенье, 4 декабря, в регионе ожидаются снег, гололед и порывистый ветер. Ночью по-прежнему будет морозно. Подробнее
Календарная встреча осени и зимы выдались жаркой в общественной жизни региона. 29-30 ноября в Челябинске прошел Южно-Уральский гражданский форум «НКО и государство – сотрудничество в развитии и поиске кадров», который собрал гражданских активистов Челябинской области, экспертов в сфере деятельности некоммерческого сектора, руководителей общественных объединений из различных субъектов Российской Федерации. Подробнее
Накануне Международного дня инвалидов начальник управления социальной защиты Лилия Солодовникова встретилась с председателем озерского отделения ВОИ, депутатом Юрием Халиковым. В ходе встречи речь шла о том, как сегодня живёт общественная организация. Подробнее