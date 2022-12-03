В отдельных районах области сохраняется аномально холодная температура.

Календарная встреча осени и зимы выдались жаркой в общественной жизни региона. 29-30 ноября в Челябинске прошел Южно-Уральский гражданский форум «НКО и государство – сотрудничество в развитии и поиске кадров», который собрал гражданских активистов Челябинской области, экспертов в сфере деятельности некоммерческого сектора, руководителей общественных объединений из различных субъектов Российской Федерации. Подробнее