Синоптики дали прогноз погоды на Южном Урале на новогодние праздники.

Синоптики дали предварительный прогноз погоды на конец 2022 – начало 2023 года.

Исходя из этих данных, днем 29 декабря в регионе ожидается повышение температуры до минус 9, но уже 30 декабря она опустится до 21 градуса ниже нуля и продержится на этой отметке и 31 декабря. Все дни возможен небольшой снег.

В новогоднюю ночь синоптики прогнозируют морозную погоду до минус 26 градусов. А с утра 1 января и весь первый день нового года – минус 16.

Два следующих дня на Южном Урале ожидается от 12 до 13 градусов холода.

Отметим, прогноз носит долгосрочный характер, и будет корректироваться по мере приближения к Новому году.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-dali-prognoz-pogody-na-Yuzhnom-Urale-na-novogodnie-prazdniki_156934.html