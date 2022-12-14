Проект бюджета округа прошёл процедуру публичных слушаний.

15 декабря состоялись публичные слушания по проекту бюджета Озерского городского округа на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. Были представлены социально-экономический прогноз и основные параметры главного финансового документа.

Открыл слушания председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер. Далее следил за соблюдением регламента председательствующий – заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков. Участие в публичных слушаниях приняли более сорока человек – руководители профильных подразделений администрации, депутаты, представители Общественной палаты и Контрольно-счётной палаты, активные граждане.

Начальник управления экономики администрации Александр Жмайло представил прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа. Традиционно прогноз строится на основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации и Челябинской области. Он рассматривается в двух вариантах – консервативном и базовом.

Доклад об изменении тенденций развития округа Александр Жмайло начал с характеристики демографических показателей. Он отметил, что показатели 2022 года постепенно возвращаются к показателям допандемийного уровня. Кроме того, на протяжении семи лет сохраняется тенденция миграционного прироста населения округа. Также в уходящем году стабилизировались показатели рождаемости, которые позволяют надеяться на постепенное улучшение демографической ситуации в будущем.

Важно подчеркнуть, что уровень безработицы, всплеск которого наблюдался в 2020 году в связи антиковидными ограничениями, в настоящее время соответствует среднестатистическим показателям последних лет. В 2022 году он оставался на стабильном уровне, так же, как и число занятых в экономике (цифра составляет более 33 тысяч человек).

В докладе также была затронута тема динамики промышленного производства, которую в округе определяет градообразующее предприятие. В прогнозном периоде планируется рост промышленного производства, а также довольно серьёзный рост инвестиций в основной капитал за счёт инвестиционной программы ФГУП «ПО «Маяк», что может положительно повлиять на деловую активность, занятость населения и показатели средней заработной платы. Прогнозируется также рост объёмов вновь вводимого в эксплуатацию жилья.

Показатели потребительского рынка будут зависеть от роста товарооборота торговых сетей федерального уровня, представленных в Озерском городском округе, заработной платы и доходов населения.

Начальник управления экономики предложил при разработке проекта бюджета на 2023 год использовать консервативный вариант прогноза социально-экономического развития округа.

Основной доклад по формированию главного финансового документа Озерского городского округа представила заместитель главы Ольга Уланова, она рассказала о характеристиках и параметрах бюджета на ближайшие три года:

– общий объем доходов бюджета округа в 2023 году составит 4 млрд 7,6 млн рублей с увеличением к первоначальному плану 2022 года на 4,0 %; в 2024 – 3 млрд 651,5 млн рублей; в 2025 году - 3 млрд 599,2 млн рублей;

– общий объем расходов бюджета в 2023 году составит 4 млрд 75,3 млн рублей, с увеличением на 4,9 % к первоначальному плану 2022 года; в 2024 году – 3 млрд 676,5 млн рублей; в 2025 году – 3 млрд 624,2 млн рублей.

Ольга Уланова пояснила, что устойчивость экономических условий текущего года повлияли на рост бюджетообразующих показателей в рассматриваемом периоде. В этой связи в очередном бюджетном цикле 2023 года ожидается увеличение налоговых и неналоговых доходов округа. Наибольший объем доходов бюджета округа составят безвозмездные поступления из бюджетов других уровней (в 2023 году показатели по межбюджетным трансфертам запланированы в сумме 2 млрд 890,7 млн рублей, поступления налоговых и неналоговых доходов – 1 млрд 116,9 млн рублей).

Участникам публичных слушаний была представлена структура бюджета, основные показатели были даны в сравнении с предыдущими периодами. В этой части доклада Ольга Уланова обратила внимание на то, что в 2023 году плата за негативное воздействие на окружающую среду планируется в объёме 32,8 млн рублей (прирост по сравнению с 2022 годом на 83,2 %). Данный платеж с сентября 2022 года является источником для финансового обеспечения Плана природоохранных мероприятий округа, утвержденного в соответствии с требованиями федерального закона «Об охране окружающей среды».

В ходе доклада Ольга Уланова сообщила о том, что формирование объёма и структуры расходов бюджета округа на 2023-2025 года осуществлялось исходя из следующих основных подходов: реализация проектов направленных на достижение национальных целей развития страны, увеличение доли расходов бюджета на мероприятия, имеющие приоритетные значения для жителей округа и определяемых с учетом их мнения, сохранение целевых показателей майских указов президента РФ в области социальной политики на достигнутом уровне, содержание, ремонт и обеспечение функционирования объектов социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение условий софинансирования по мероприятиям, на реализацию которых выделена субсидия из областного бюджета.

Бюджет сохранил свою социальную направленность (расходы социальной сферы составляют более 83,8 % бюджета округа). В числе приоритетов остаётся образование, поддержка и защита граждан, культуры и спорта.

Ольга Уланова назвала объекты сферы образования, на которые в 2023 году будут направлены наиболее существенные субсидии из регионального бюджета – это капитальный ремонт здания детского сада "Родничок" (ремонт входных групп) и капитальный ремонт здания школы № 41 в посёлке Новогорный. Что касается физической культуры и спорта, то в следующем году впервые в бюджете округа будут предусмотрены субсидии на оплату услуг специалистов по организации «плавательного всеобуча».

Финансовое обеспечение отрасли «Дорожное хозяйство» в 2023 году проектируется в размере 100,9 млн рублей. На мероприятия по благоустройству округа, развитие и содержание социальной и инженерной инфраструктуры предусмотрено более 144,1 млн рублей.

В новом бюджетном цикле продолжится реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В 2023 году продолжится практика поддержки местных инициатив (субсидия на эти цели из регионального бюджета составляет 38,6 млн рублей).

Заключение о проекте бюджета Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа участникам публичных слушаний представила председатель КСП Юлия Сергеева. Она признала соответствие обсуждаемого документа нормам бюджетного законодательства, отметила, что были соблюдены принципы прозрачности и открытости, а ведомственные и муниципальные программы, предусмотренные проектом бюджета, охватывают практически все сферы деятельности муниципального образования по реализации вопросов, как местного значения, так и переданных государственных полномочий.

По итогам публичных слушаний были приняты рекомендации, которые будут направлены в Собрание депутатов.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/53244/