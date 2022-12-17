В Озерске стартовала профилактическая акция «Зимние каникулы».

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 19 декабря 2022 года по 10 января 2023 года на территории Озерского городского округа проводится профилактическая акция «Зимние каникулы».

Перед началом каникул сотрудники Госавтоинспекции напомнят детям правила поведения на дороге и вблизи проезжей части в зимний период времени, примут участие в родительских собраниях и педагогических советах с обсуждением вопросов профилактики аварийности с участием несовершеннолетних.

21 декабря 2022 года, в период времени с 07:00 до 09:00 часов, сотрудниками полиции запланировано проведение проверок группами нарядов ДПС ГИБДД водителей, осуществляющих перевозку несовершеннолетних пассажиров вблизи образовательных организаций.

23 декабря 2022 года, в период времени с 17.00 до 20.00 часов, проведут рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение нарушения правил перевозок детей в салонах автомобилей на загородных автодорогах.

Маршруты патрулирования экипажей ДПС будут приближены к местам массового нахождения детей.

Госавтоинспекция напоминает, что в праздничные и предпраздничные дни, водители должны быть особенно внимательными на дорогах города. Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Особую осторожность надо проявлять при проезде остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и мест приближения детских образовательных организаций.

Уважаемые родители!

Следите за тем, как проводит досуг ваш ребенок. Не разрешайте детям играть и кататься с горок вблизи проезжей части.

Не перевозите детей через проезжую часть на санках, тюбингах или снегокатах. Возьмите ребенка за руку. Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. Помните, здоровье детей – в ваших руках!

Информация пресс-службы УМВД по ЗАТО г. Озерск.