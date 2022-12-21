В Озерске стало больше участников «Елки желаний».

21-го декабря глава округа Евгений Щербаков запустил в округе Всероссийскую акцию «Елка желаний»: он вручил юной озерчанке Полине подарок, о котором она мечтала - планшет.

Полина заранее написала письмо Деду Морозу, чье поручение и выполнил глава округа. Евгений Щербаков пригласил девушку и ее маму в администрацию, радушно встретил их в фойе и у нарядной елки поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством. Гости были растроганы и немного смущены оказанным вниманием.

- Акция "Елка желаний", безусловно, добрая и нужная, - отметил глава округа. - Уже несколько лет подряд мы исполняем под Новый год мечты детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Приятно, что в этот раз многие взрослые захотели принять в участие в поздравлении: откликнулись сотрудники администрации округа, работники ПО «Маяк», депутаты Собрания, люди из других городов. Всем, кто станет Дедом Морозом и Снегурочкой и сделает жизнь детей немного радостней - огромная благодарность!

В ответ на поздравление Полина сказала, что планшет очень поможет ей в учебе и расширит круг общения.

- Мы все были маленькими, и я помню, как в детстве хотелось подарков. Пусть исполнятся мечты всех девчонок и мальчишек! – в преддверии праздника Евгений Щербаков пожелал своим гостям и в их лице всем озерчанам всего самого хорошего: здоровья, счастья и оптимизма.

Следует отметить, что адреса для вручения подарков в рамках акции «Елка желаний» были выбраны Управлением социальной защиты населения совместно с общественными организациями. Уже смело можно сказать, что в этом году детей, вовлеченных в новогоднюю историю, окажется больше, чем в прошлом.

В тот же день в администрации округа случилось еще одно маленькое чудо: мечту Николая, ученика СКОШ №36, исполнил заместитель прокурора г. Озерск, младший советник юстиции Алексей Кудлачев. Он подарил подростку комплект лыжного инвентаря:

- Я сам с детства увлечен этим видом спорта и сразу откликнулся, когда узнал, что одному из подростков необходимы лыжи. Мои коллеги поддержали меня, мы впервые решили принять участие в акции «Елка желаний» и получили благодарный отклик от Николая. Желаем ему крепкого здоровья, обязательно достичь хороших результатов на лыжне и получать положительные эмоции от занятий на свежем воздухе!

Во время пребывания в администрации Николай смог также пообщаться с главой округа Евгением Щербаковым в его рабочем кабинете: выяснилось, что эта встреча была в списке новогодних желаний юного озерчанина - она стала для него настоящим событием.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/53296/