В Озерске сотрудниками полиции задержан курьер мошеннической схемы «Родственник попал в ДТП».

Полиция Озерска задержала курьера мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП». Он подозревается в причастности к серии телефонных мошенничеств, которые были совершены в отношении пенсионеров в возрасте от 71 до 77 лет. Сумма ущерба для пожилых людей составила 1 180 000 рублей.

В декабре поступило три заявления от местных жителей, которым на стационарные телефоны звонили неизвестные под видом родственников, и плачущим голосом сообщали, что стали виновниками ДТП. Для решения вопроса о непривлечении близких к уголовной ответственности с пожилых людей требовали деньги, которые надо было передать курьеру. Отдав деньги «посыльному», пенсионеры связывались с родными, чтобы узнать о получении денежных средств и узнавали, что никого за деньгами они не отправляли. Осознав, что стали жертвами мошенников, местные жители обратились в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД был установлен подозреваемый. Ранее не судимый житель Озерска, 2003 года рождения, был задержан оперативниками во время передачи ему денежных средств 71-летним мужчиной.

19-летний подозреваемый дал признательные показания. Он пояснил, что в сети Интернет нашел предложение о заработке курьером. В его обязанности входило забирать денежные средства с указанных адресов, после чего он отправлял их через банкомат соучастникам, оставляя себе процент от переведенной суммы.

В отношении фигуранта следствием УМВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Подозреваемый находится под домашним арестом.

Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников задержанного.

Если вам поступил такой звонок, полиция призывает не действовать импульсивно. Сбросьте вызов! Самостоятельно наберите номер близких и уточните информацию. Ни в коем случае не переводите деньги незнакомцам и не передавайте из рук в руки курьерам.