Новый Региональный центр сосудистой хирургии начал работу в Кыштыме.

В Кыштыме на полную мощь заработал новый Региональный центр сосудистой хирургии. Он оказывает южноуральцам специализированную высокотехнологичную помощь пациентам с острым коронарным синдромом.

Министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачёва говорит, что это огромный шаг вперёд в плане доступности валифицированной медицинской помощи для пациентов с ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью и другими заболеваниями.

Сейчас к центру прикреплено почти 92 тысячи взрослых. Причем не только из Кыштыма, но также из Верхне-Уфалейского, Нязепетровского и Каслинского районов.

В структуре Центра есть два отделения. Первое — кардиологическое. Второе — отделение рентгенхирургических методов лечения и диагностики. Интересно, что операции там проводятся без разрезов и даже без общего наркоза: через небольшой прокол хирург сначала проникает в лучевую артерию, а потом в другой необходимый ему сосуд. Происходит это с помощью очень миниатюрных и тонких инструментов, а весь процесс отображается на экранах мониторов в реальном времени. Такой малоинвазивный подход позволяет исключить постпункционные осложнения, такие, как кровотечения.

https://www.cheltv.ru/novyj-regionalnyj-tsentr-sosudistoj-hirurgii-nachal-rabotu-v-kyshtyme/