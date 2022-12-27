В Озерске продолжается марафон исполнения желаний.

26 декабря коллектив Управления образования администрации в лице руководителя Любови Горбуновой исполнили новогоднее пожелание двух мальчиков – братьев Егора и Павла. Егор учится в первом классе, Павел – в восьмом. Ребята мечтали о сотовых телефонах.

До Нового года осталось всего три дня. Независимо от возраста все мы ждем от него волшебства, даже если стесняемся в этом признаться.

Напомним, что дети для вручения подарков в рамках акции «Елка желаний» были выбраны Управлением социальной защиты населения совместно с общественными организациями. Смело можно сказать, что в этом году детей, вовлеченных в новогоднюю историю, оказалось больше, чем в прошлом.

26 декабря мечта сбылась ещё у двух озерских ребят. Братьям вручили не только долгожданные гаджеты, но и сладкие подарки.

Информация и фото Управления образования администрации округа.