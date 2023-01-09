Принимаются дополнительные меры по улучшению теплоснабжения.

Учитывая поступающие в последнее время жалобы жителей Озерска на недостаточный температурный режим в ряде многоквартирных домов, администрация округа подключилась к решению вопроса по улучшению теплоснабжения.

В округе создана рабочая группа с участием администрации, АО «РИР», управляющих организаций. Согласованы меры по регулировке внутридомовых тепловых сетей. После переговоров администрации округа с руководством АО «РИР» было принято решение о повышении температуры теплоносителя, который подается с Аргаяшской ТЭЦ.

По информации «РИР», в условиях морозной погоды и сильного ветра единая теплоснабжающая организация работает в режиме повышенной готовности, уделяет особое внимание техническому состоянию оборудования, на ТЭЦ введен в работу дополнительный котел.

Продолжается мониторинг температурного режима в многоквартирных домах.

Просьба жалобы на холод в квартирах направлять по телефонам:

4-01-04 (диспетчерская РИР),

2-06-06 (диспетчерская администрации округа) или писать ЛИЧНЫЕ сообщения в группу https://vk.com/ozersk_official, с указанием точного адреса (улица, дом, квартира).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/53454/