В музее открывается выставка работ юных озерчан «Культура в скульптуре».

20 января, в 17:00 в Озерском городском музее открывается совместная с Детской художественной школой выставка «Культура в скульптуре. Выставка работ учеников Юрия Григорьевича Подзорова». Она продолжает тему творчества известного озерского скульптора и педагога.

Напомним, что в ноябре – декабре 2022 года в музее проходила выставка "Учитель и ученики", на которой были представлены графика и живопись преподавателя Детской художественной школы Юрия Григорьевича Подзорова и его учеников.

Однако основная специализация Юрия Григорьевича - это скульптура. Именно через неё жители и гости города познакомились с тогда ещё молодым художником, вернувшимся в город после учёбы в Пензенском художественном училище в далёком 1979 году. Его работы появились в учреждениях культуры, образования, объектах исторического наследия города. Самые известные из них - бюсты великих композиторов в фойе Детской музыкальной школы № 1, мемориальная доска И.В. Курчатову на фасаде Центральной заводской лаборатории, мемориальная доска Н.А. Семенову, и, к сожалению, уже утраченные декоративные панно в бывшем магазине «Детский мир» и КБО.

В 1994 году начался новый этап творчества Юрия Григорьевича: он принял приглашение попробовать себя в качестве педагога во вновь открытой Детской художественной школе. Здесь Юрий Григорьевич продемонстрировал, что умеет работать не только с глиной, гипсом и камнем. Его курс пользуется особой популярностью среди учащихся. За свою педагогическую деятельность Ю.Г. Подзоров выпустил более 300 своих воспитанников. Его ученики продолжают учиться и работать как в Озерске, так и на «большой земле»: в Москве, Санкт-Петербурге и даже в дальнем зарубежье.

Новая январская выставка – это отражение истинного учителя в работах его учеников, поэтому в музее будут представлены, прежде всего, работы воспитанников Юрия Григорьевича. Организаторы уверены, что посетителей ждёт много приятных впечатлений от знакомства с поистине неординарным творчеством юных озерчан. За каждой их работой – труд самого Учителя, который помог раскрыть талант каждого ученика.

Выставка будет экспонироваться в Озерском городском музее, расположенном по адресу: проспект Победы, д. 2 с 20 января до 4 марта 2023 года.

Музей открыт: понедельник – четверг с 10:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 16:00 часов.

Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90

Группа во ВКонтакте - vk.com/muzeum_ozersk

Сайт: https://museum-ozersk.chel.muzkult.ru/

Информация и фото МКУ «Озерский городской музей».