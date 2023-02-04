Отделение по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЗАТО г. Озерск предупреждает!

За 2022 год сотрудниками УМВД России по ЗАТО г.Озерск выявлено 89 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков из них: тяжких и особо тяжких — 64 преступления.

Сотрудниками УМВД составлено 133 административных материала из них: 76 протоколов, предусмотренных статьей 6.9 КоАП «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». К уголовной ответственности привлечено 33 лица, из них 17 по тяжким и особо тяжким составам, 9 – за сбыт, 6 лиц в составе групп по предварительному сговору.

Отделение по контролю за оборотом наркотиков напоминает, что на территории России свободный оборот наркотиков запрещен.

Любое прикосновение к наркотическим средствам - правонарушение, за которое предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее на момент совершения преступления 16-летнего возраста.

За хищение и вымогательство наркотических средств ст. 229 УК РФ (санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет) уголовная ответственность наступает уже с 14-летнего возраста.

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача по ст. 6.9 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

За незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств лица привлекаются к уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

За незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность по ст. 228.1 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

За незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ (дизайнерские наркотики) предусмотрена ответственность по ст. 234.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

За вовлечение в совершение преступления несовершеннолетнего ст. 150 УК РФ предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

За организацию наркопритона согласно ст. 232 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Выращивание растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества ст. 231 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Если вы стали свидетелем преступления, обращайтесь в дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефонам по телефонам: 02,112, 8(35130)2-50-85. Конфиденциальность гарантируется.

Кроме того, квалифицированную помощь и консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно получить по телефону «горячей линии» Челябинской областной наркологической больницы: 8 (351) 775-11-91.