Алексей Текслер посетил социальные объекты Озерска.

10 февраля в рамках рабочей поездки в Озерский городской округ глава региона осмотрел дворец спорта на ул. Кирова, сквер им. Б.В. Броховича, мастерские школы-интерната № 37, Озерский технический колледж.

Вместе с губернатором в город приехали руководители ряда областных министерств и ведомств. Достигнутые преобразования в социальной сфере Алексею Текслеру представил глава округа Евгений Щербаков и руководители учреждений.

Первым объектом, с которым познакомился глава региона, стал дворец спорта, где недавно завершился капитальный ремонт. Алексею Текслеру рассказали об истории озерского спорта, показали зал тяжелой атлетики и зал дзюдо. Было отмечено, что после обновления увеличилась пропускная способность здания, стало больше специального оборудования, как и прежде дети здесь будут заниматься бесплатно спортивной гимнастикой. В ходе экскурсии Алексей Текслер пообщался с теми, для кого дворец спорта стал вторым домом – спортсмены и тренеры попросили губернатора помочь с приобретением нового оборудования в тренажерный зал. Министру спорта было дано поручение оказать содействие в данном вопросе. «Надо чтобы ремонт сопровождался усилением материально-технической базы», - подчеркнул Алексей Текслер.

Краткую остановку сделал губернатор в сквере им. Б.В. Броховича, легендарного директора ПО «Маяк». Высокому гостю рассказали, что благоустройство сквера выполнено в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. За его преображение проголосовали более шести тысяч озерчан. Здесь были произведены масштабные работы: произведена вырубка старых и посадка новых кустарников, уложена брусчатка, рулонная газонная трава, установлены малые формы, устроено освещение (опоры, наземные светильники) и установлено 26 видеокамер.

Евгений Щербаков пояснил Алексею Текслеру, что с этого проекта начаты преобразования в так называемом «старом городе»: «В этом году объектом благоустройства станет сквер им. 40-летия Победы на набережной Иртяша».

Алексей Текслер:

- Город развивается – с поддержкой области, федерации, Росатома, и результаты работы заметны. Отметил для себя обновленный сквер имени Бориса Васильевича Броховича. Хорошо, что для жителей города - это не просто место отдыха, но и некий смысловой магнит, который притягивает и объединяет людей общей памятью, историей, осознанием особой миссии, которую Озерск выполняет уже почти 80 лет. Думаю, это правильный вектор – наполнять городскую среду смыслами и такими знаковыми объектами.

После этого Алексей Текслер оценил ремонт мастерских в озерской школе-интернате для детей с интеллектуальными нарушениями, где воспитанники живут и учатся пять дней в неделю. В 2019 году губернатор во время визита в Озерск рекомендовал обновить мастерские. Со старыми школа не могла получить лицензию для обучения детей рабочим специальностям. Теперь школа-интернат может оформить такое разрешение, а ребята - учиться в 10-11 классах на швею, столяра и овощевода, а потом поступать в специализированные учебные заведения.

Следует отметить, что мастерские были закрыты на ремонт в 2000 году. Проведено техническое обследование объекта, разработана проектно-сметная документация. Капитальный ремонт мастерских и учебного здания был выполнен в 2022 году в рамках государственной программы «Развитие образования в Челябинской области». Кроме того, дополнительно по программе выделены средства и приобретено оборудование: швейные машинки, станки столярные и слесарные, верстаки, вся необходимая мебель для практических и производственных целей.

По отдельному контракту в здании школы отремонтирован полностью фасад, также выполнен ремонт кровли, второго и третьего этажей, туалетов, в здании заменены оставшиеся деревянные окна.

Алексей Текслер:

- Думаю, излишне говорить, насколько наличие специальности расширяет социальные и экономические возможности для людей с определенными ограничениями по здоровью. Поэтому будем и дальше помогать школам с ремонтами, оборудованием мастерских, профильных классов. Надо формировать у детей и подростков актуальные компетенции, которые помогут им выбрать правильную профессиональную траекторию.

В завершение своей поездки губернатор посетил Озерский технический колледж, где осмотрел современные кабинеты, мастерские и лаборатории, оснащенные высокотехнологичным оборудованием в соответствии с концепцией федерального проекта «Профессионалитет».

С 1 сентября 2022 года по инициативе Президента РФ запущен проект «Профессионалитет». Его цель - создание в системе СПО новой отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.

В рамках проекта «Профессионалитет» на базе Озерского технического колледжа создан образовательно-производственный центр по атомной отрасли. Партнером проекта стало ПО «Маяк». Кластер ориентирован на подготовку сразу по нескольким востребованным на предприятии специальностям: сварочное производство, технология аналитического контроля химических соединений, оператор на станках с программным управлением, мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, а также по строительным направлениям.

- Важнейшая задача сегодня – удовлетворить потребность в рабочих профессиях. Наш регион является лидером в стране по внедрению проекта «Профессионалитет», - отметил Алексей Текслер. – В рамках проекта в дополнение к традиционным формам обучения образовательное учреждение активно взаимодействует с предприятием. Приобретается новое современное оборудование, организованы лаборатории, где можно обучить ребят всему необходимому. И самое главное, эти условия максимально приближены к реальному производству. Все это позволяет студентам принять решение - идти дальше по профессии. Это по-настоящему здорово.

Глава региона выделил Озерск как единственный город в стране, где работают два центра «Профессионалитет». Всего в регионе восемь таких центров, что делает Челябинскую область лидером в России.

На память о посещении ОзТК главой региона учащиеся колледжа попросили сделать совместный снимок.

В течение дня Алексей Текслер и Евгений Щербаков обсудили широкий круг вопросов, в том числе по экономике, ремонту дорог, благоустройству.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/53778/