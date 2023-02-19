Родом из военного детства.

20 февраля активисты озерского отделения общественной организации «Память сердца» собрались в ДК «Строитель», чтобы отметить 20 лет со дня образования своего объединения.

Напомним, что озерское отделение Челябинской региональной общественной организации «Память сердца», объединяющей детей погибших защитников Отечества, было создано 28 февраля 2003 года. Сегодня в округе проживает 756 человек, чьи родители не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. В настоящее время средний возраст членов организации 84 года, все они пенсионеры, но активно занимаются общественной работой. В силу возраста и состояния здоровья не все они смогли прийти на мероприятие, но те, кто пришёл были искренне рады вновь видеть друг друга.

У каждого из присутствующих своя уникальная история. Самое дорогое, что у них есть – это память. Память, которую многим пришлось собирать по немногочисленным, иногда плохо сохранившимся чёрно белым снимкам, воспоминаниям близких. Не всем удалось найти места захоронения своих отцов, а порой, они получили эти сведения, когда уже не могли осилить этот путь, здоровье было уже не то. Озерчанка Раиса Ивановна Сметанина родилась в 1937 году, она гордится тем, что стала членом общественной организации «Память сердца» одной из первых в 2004 году. Её отец ушёл на фронт в возрасте 44 лет, в семье осталось семь детей, которых растила мама.

– Теперь из всей нашей большой семьи осталась я одна, – рассказывает Раиса Ивановна. – Отец и старший брат с фронта не вернулись. Я долго разыскивала могилу отца, получила информацию, что, возможно, место захоронения находится в Волгоградской области, я очень хотела туда поехать, но более точных данных найти не удалось, и я до сих пор не знаю, где похоронен папа.

В день 20-летия общественной организации к старшему поколению озерчан обратился председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер:

– Примите искреннюю благодарность от имени молодого поколения за вашу работу, которую вы проводите по патриотическому воспитанию молодёжи, по сохранению памяти о своих родителях. Последние события показали, насколько эта работа важна и актуальна сейчас как никогда. Именно память сердца сегодня помогает нашим ребятам на передовой. Низкий вам поклон. Я желаю вам здоровья и много сил.

Далее на сцену поднялась начальник Управления культуры и молодёжной политики администрации Светлана Степанова:

– Та работа, которую вы проводили на протяжении этих двух десятилетий, дала свои результаты. Сегодня уже наши дети сражаются за Родину. Фашизм, который вновь поднял голову, будет остановлен. Это стало возможно благодаря вам, вашей памяти, вашим отцам, которые победили в Великой Отечественной войне и подарили нам мирное небо над головой. Я желаю вам здоровья, счастья и мира над головой.

Поздравить озерское отделение приехала заместитель председателя Челябинской областной общественной организации «Память сердца» Тамара Главизнина. Она напомнила, что 23 года назад в июне 2000 года, когда была создана региональная организация «Память сердца», в Челябинской области проживало 68 тысяч детей, погибших защитников Отечества. На сегодняшний день их осталось 23 тысячи:

– На таких мероприятиях принято подводить итоги. План, который мы себе наметили, мы выполнили. С нами работает Министерство социальных отношений, в муниципалитетах местным отделениям уделяется внимание со стороны социальных служб. Мы всегда активно сотрудничаем с Советами ветеранов на местах. С 2019 года дети погибших защитников Отечества получили возможность проходить обследование в областном госпитале ветеранов войн.

Озерское отделение шло вслед за нами. Вы получили признание и проводите большую работу. Но самое главное, ради чего мы все объединились, чтобы нам самим знать сколько нас и какие мы. Нам необходимо было общение друг с другом, а сейчас это особенно стало важно, поскольку мы все очень возрастные люди.

Поздравил общественников председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев:

– На ваше детство и юность выпала трудная доля. Большинство не имели возможности получить образование. У всех у вас за плечами достойная жизненная биография, связанная с восстановлением народного хозяйства, работой на «Маяке», на городских предприятиях и в учреждениях. Сохраняя память о своих отцах, вы являетесь носителями исторической памяти о самой жестокой, кровавой войне в мировой истории. От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, долгих лет жизни, активного участия в общественной организации «Память сердца».

Иван Гашев также передал поздравления и памятные подарки от имени исполняющего обязанности генерального директора «ФГУП «ПО «Маяк» Андрея Порошина и всего коллектива предприятия. К поздравлениям присоединилась начальник отдела по работе с ветеранами Управления социальной защиты населения администрации Ольга Карцева.

Представители депутатского корпуса, администрации, Челябинской региональной общественной организации «Память сердца», президиума Совета ветеранов Озерского городского округа вручили ряд благодарственных писем и почётных грамот за многолетний добросовестный труд и активную деятельность в общественной организации. Вместе с благодарственными письмами ветераны получили в подарок сборники стихов детей войны, изданные в Челябинске.

О том, что было сделано в округе за прошедшие годы, присутствующим напомнила председатель озерского отделения «Памяти сердца» Тамара Колосова. Она подчеркнула, что по многим вопросам ей приходилось обращаться за помощью в депутатский корпус, в администрацию округа, к работникам градообразующего предприятия и всегда она получала в ответ понимание и всестороннюю поддержку.

После торжественной части программу мероприятия продолжили выступления творческих коллективов Культурно-досугового центра.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/53858/