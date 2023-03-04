Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 06.03.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник, 6 марта 2023 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: - 1 ° С

• атмосферное давление 722 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 73 %

• ветер Юго-западный -8 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших..

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения:

Музрукова 42 с 9 до окончания работ

Гайдара 32 с 9 до 12 часов

Дзержинского 53 – 1п, К.Маркса 2 – 7п с 9 до 13 часов

2 В сетях электро-снабжения:

Ленина 80,82,84, Менделеева 3,5,7,пр. Победы 53,55,57, Герцена 4, 4А, 6,8 с 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Музрукова 42, Семенова 13,19 с 9 до окончания работ

Гайдара 32 с 9 до 12 часов

Дзержинского 53 – 1п, К.Маркса 2 – 7п с 9 до 13 часов

К.Маркса 4 – 5п с 13 до 16 часов

Вниманию озерчан!

06 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, временами с дождем, ночью в горах до сильного, в отдельных районах метели, гололедные явления, в горах сильная гололедица, местами порывы ветра 16-21 м/с.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Управление капитального строительства и благоустройства администрации

Озерского городского округа, доводит до сведения информацию:

06.03.2023 г. с 09.00 ч. до 17.00 ч. в связи с проведением ремонтных работ на ТП-14 будет прекращена подача электроэнергии на перекрестках: пр. Победы – ул. Менделеева и пр. Ленина – ул. Менделеева, в связи с чем работа светофорных объектов на данном перекрестке будет приостановлена.

Просьба к водителям и пешеходам обратить особое внимание на правила дорожного движения при пересечении данных перекрестков.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление администрации Озерского городского округа от 31.05.2022 №1524 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа»).

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 06 марта 2023 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег, мокрый снег, временами с дождем, в западной половине до умеренного, ночью в горах до сильного, в отдельных районах метели, гололедные явления, в горах сильная гололедица. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью минус 2-7°, днём от минус 3° до плюс 2°.

НЯ: Снег, мокрый снег, временами с дождем, ночью в горах до сильного, в отдельных районах метели, гололедные явления, в горах сильная гололедица, местами порывы ветра 16-21 м/с.

ОЯ: не прогнозируются.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 164 обращения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/53956/