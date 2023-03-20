На территории Челябинской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант».

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант», направлено на противодействие незаконной миграции.
В случае выявления нарушений миграционного законодательства иностранные граждане привлекаются к административной ответственности.
Информацию о незаконном пребывании или осуществлении трудовой деятельности иностранными гражданами, а также о юридических и физических лицах, возможно причастных к организации незаконной миграции, необходимо сообщать по телефонам доверия: 8 (351) 239-08-51, 8 (351) 239-08-52 и «горячей линии» Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области: 8 (351) 239-09-65.