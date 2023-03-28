В Озерске фасады зданий освобождаются от разномастных вывесок.

В 2021 году жители заметили, что нарушающие гармоничный облик города кричащие баннеры стали постепенно исчезать с улиц Озерска. Заметно преобразился проспект Карла Маркса. В 2023 году эта работа продолжается.

Сегодня необходимость избавить уличные ансамбли от громоздких рекламных конструкций очевидна, поскольку из-за безвкусных вывесок фасады некоторых зданий полностью утратили свою индивидуальность, таких примеров в Озерске достаточно. Опыт других городов, где уже работает принцип «рекламного единообразия», показывает, что наружная реклама может быть уместной, смотреться на фасадах тактично и современно.

Напомним, что в сентябре 2020 года решением Собрания депутатов Озерского городского округа были утверждены «Правила размещения и содержания информационных конструкций». Так называемый «Дизайн-код» получил путевку в жизнь. Кроме того, Управлением архитектуры и градостроительства был разработан административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески».

По информации Управления архитектуры и градостроительства, в 2021 году были выявлены 52 информационные конструкции, противоречащие требованиям Правил, из них самостоятельно собственниками было демонтировано 32 конструкции, на пр. Карла Маркса. Когда на проспекте собственники торговых объектов начали масштабную работу по демонтажу вывесок, в интернете появились многочисленные комментарии жителей, которые отмечали, что, действительно, такое преображение одного из центральных общественных пространств Озерска смотрится намного лучше и оно необходимо.

В 2022 году было выявлено 100 информационных конструкций, противоречащих требованиям Правил, из них собственники демонтировали 42 вывески: на пр. Ленина, пр. Победы, ул. Октябрьской, пр. К. Маркса, ул. Семенова, ул. Музрукова, ул. Матросова, ул. Блюхера, ул. Кирова, ул. Уральской.

Исправляя нарушения Правил размещения и содержания информационных конструкций специалисты Управления столкнулись с двумя основными проблемами – непониманием со стороны собственников рекламных конструкций и с неприглядным видом фасадов, которые ранее были закрыты баннерами и вывесками.

Поэтому проводится большая разъяснительная работа с представителями бизнеса, чтобы максимально подробно проинформировать их о новых правилах. Во-первых, независимо от того, когда была размещена наружная реклама - до вступления в силу Правил или после, она должна им соответствовать, иначе её придётся демонтировать. Кроме того, собственники, согласно Правилам, должны восстановить внешние поверхности объекта в месте размещения конструкции, в том виде, который существовал до ее установки, с использованием аналогичных материалов и технологий. Для этого представителям бизнеса даётся полгода с момента получения уведомления от Управления архитектуры и градостроительства.

Следует отметить, что многие предприниматели самостоятельно демонтировали старые конструкции и оформили новые, соответствующие правилам, не дожидаясь уведомления от Управления архитектуры и градостроительства. Кто-то пока только демонтировал не соответствующие Правилам вывески. Важно, что, выполняя законные требования, ответственные представители бизнес сообщества сэкономили средства бюджета округа.

В 2023 году Управлением начата работа по проверке информационных конструкций на соответствие «Дизайн-коду» в поселках Метлино и Новогорный. С начала года было выписано восемь актов и уведомлений об их несоответствии требованиям. Некоторые собственники без получения уведомлений, самостоятельно уже демонтировали их по адресам: ул. Музрукова,39 (логотип аптеки), пр. Ленина, 60 («Книги»), пр. Победы,50 («Афелия»).

Информационные конструкции, которые не будут демонтированы собственниками самостоятельно, будут включены в контракт с подрядной организацией на демонтаж за счет бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа».

В таких случаях возврат демонтированных информационных конструкций будет осуществляться подрядной организацией по поручению Управления имущественных отношений на основании заявлений владельцев о возврате, после погашения затрат на их демонтаж и хранение.

Работы по соблюдению Правил собственниками торговых объектов у Управления архитектуры и градостроительства еще много, она ведется на постоянной основе. Специалисты администрации надеются, что и дальше жители округа будут принимать активное участие в преображении округа, а представители бизнеса – учитывать Правила размещения и содержания информационных конструкций, чтобы современная реклама, которая,безусловно, нужна, тактично и бережно вписывалась в архитектурный облик зданий.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54183/