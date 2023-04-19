Духовно-просветительская программа «Росток» открывает новые горизонты.

Администрация Озерского городского округа в седьмой раз подписала Соглашение о продолжении сотрудничества в рамках духовно-просветительской программы «Росток».

Программа «Росток», направленная на приобщение подрастающего поколения к культурным и православным ценностям, спорту и здоровому образу жизни, была запущена в 2017 году и реализуется по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Озерска Андрея Комарова. Ежегодно в мероприятиях «Ростка» принимают участие более 500 детей и подростков.

«Сложно переоценить значимость социокультурных, образовательных и благотворительных мероприятий программы «Росток», которые способствуют формированию таких важнейших человеческих качеств как милосердие, ответственность, доброта. На примере «Ростка» озерские дети видят и понимают, насколько в нашей жизни важна благотворительность», - сказал Олег Ланге, первый заместитель главы Озерского городского округа.

На презентации, которая состоялась после подписания Соглашения в театре кукол «Золотой петушок», представители администрации округа, культурных, образовательных и спортивных учреждений города Озерска, а также общественной организации «Наши дети» обсудили итоги реализации «Ростка» в 2022 году, а также поделились планами программы на 2023 год.

2022-й год был насыщенным для программы «Росток»: проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры и 5-летию «Ростка», Дню Покрова Пресвятой Богородицы, интерактивные лекции для детей об истории праздников, спектакль Театра мюзикла Свердловской Детской филармонии, выступление хора Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Владимирской епархии.

Для юных озерчан были организованы творческие мастер-классы в честь Светлой Пасхи, а также образовательные программы: летние творческие лаборатории и проектная школа EduCamp в формате выездного лагеря.

Особым событием и большим достижением по инклюзивному направлению стала премьера постановки «Время добрых дел» в рамках детского благотворительного фестиваля «Снежность». Проект объединил детей из инклюзивной театральной студии «Мир на ладошке», воспитанников Детской школы вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета имени Глинки и учеников Детской музыкальной школы №1 города Озерска. Это большой прорыв для участников студии «Мир на ладошке» – дети с ОВЗ выступали на большой сцене, у них состоялись первые гастроли в Челябинске и Первоуральске, и в этом году запланированы спектакли за пределами Челябинской области.

За вклад в духовно-нравственное воспитание детей и молодежи Озерска активисты программы «Ростка» по инициативе и при финансовой поддержке Андрея Комарова были награждены поездками в Суздаль и на финал Международного конкурса имени Рахманинова в Москву.

Каждый год в программе «Росток» появляются новые направления. Так, в 2023 году в партнерстве с Ледовой Академией «Высота» на территории уникального спортивного комплекса будут реализованы проекты, направленные на творческое, интеллектуальное и физическое развитие участников, в том числе детей с ОВЗ.

В текущем году также пройдут мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры, Покрова Пресвятой Богородицы. В честь Светлой Пасхи пройдет Божественная литургия и концерт на сцене ДМШ №1 с участием Камерного хора Храма Христа Спасителя.

В 2023 году Озерск выступит одной из главных площадок XX юбилейного детского благотворительного театрального фестиваля «Снежность», в рамках которого на площадках партнеров «Ростка» пройдут спектакли и благотворительные акции.

Для справки:

Духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в Озерском городском округе с 2017 года по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Озерска Андрея Комарова. Ее основными направлениями являются духовно-просветительская деятельность, развитие творческого потенциала детей и подростков, инклюзивные проекты, образовательные программы, благотворительные акции. Ежегодно в них участвует более 500 детей и подростков.

Для детей и подростков проводятся масштабные социально-культурные, спортивные, образовательные мероприятия, которые в доступной форме приобщают к истории, искусству и традиционным ценностям, спорту.

Духовно-просветительская программа «Росток» проводится совместно с городской администрацией и при поддержке Челябинской епархии.