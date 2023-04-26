В Озерске впервые собрались главы закрытых городов.

25 апреля Озерск встречал глав городов Ассоциации ЗАТО атомной промышленности в рамках первого дня форума-диалога «Национальный интерес, экология, безопасность", организованного Общественным советом Госкорпорации «Росатом».

Программа визита руководителей атомных городов в Озерск началась с круглого стола который состоялся в информационном центре ПО «Маяк» под председательством депутата Госдумы, заместителя председателя Общественного совета Росатома Вячеслава Фетисова. Главы ЗАТО обсудили вопросы развития закрытых образований, которые возможно и необходимо решить на федеральном уровне.

Евгений Щербаков, глава Озерского городского округа:

- ЗАТО являются точками технологического роста, которые дают России развиваться более интенсивно. Исторически сложилось так, что в наших городах сосредоточена инженерно-производственная элита, сформированная в ходе реализации «атомного проекта». ЗАТО продолжают играть важнейшую роль в обеспечении безопасности страны, в этой связи вспоминаются слова Иосифа Сталина: «Если бы мы опоздали на один-полтора года с атомной бомбой, то, наверное, «попробовали» бы ее на себе».

Евгений Щербаков отметил, что сегодня Озерск следует традициям первых атомщиков - и на производстве, и в остальных сферах:

- Мы нацелены на то, чтобы город оставался привлекательным для жизни и прежде всего – интересным для молодежи. Нам есть что ей предложить: за последние годы у нас появились новые объекты благоустройства и реализованы масштабные социальные проекты.

После круглого стола для гостей Озерска – участников форума была организована культурная программа. Она получилась насыщенной и включала: хоккейный матч «Озерск-Снежинск» в спортивно-оздоровительном комплексе «Маяк-Арена», посещение Детского эколого-биологического центра, экскурсию по городу, просмотр спектакля «Курчатов» в театре «Наш дом», знакомство с ледовой академией «Высота» и рядом производств.

В театре «Наш дом» к собравшимся в зале зрителям обратились глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и председатель Ассоциации ЗАТО Алексей Коновалов.

Евгений Щербаков:

- Мы все знаем, что этот год у нас юбилейный, особенный. 75 лет исполняется со дня рождения градообразующего предприятия – производственного объединения «Маяк». А также мы отмечаем 120 лет со дня рождения нашего великого ученого Игоря Васильевича Курчатова. Я поздравляю вас с этими прекрасными датами!

Алексей Коновалов:

- Наши города очень похожи: производство заложил один человек – Игорь Васильевич Курчатов, который возглавил атомный проект. Я искренне желаю каждому из вас, вне зависимости от возраста, сделать что-то для себя, для Озерска, для страны, для будущего.

На следующий день главы городов ЗАТО переехали в Челябинск, где форум-диалог «Национальный интерес, экология, безопасность" продолжился с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Глава региона выступил с приветственным словом и рассказал о совместной работе Челябинской области с госкорпорацией «Росатом».

В 2019 году Челябинская область и госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ затрагивает широкий круг вопросов – от социально-экономического развития атомградов до реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов.

- Мы активно занимаемся дорожным строительством, благоустройством, социальной инфраструктурой в наших закрытых городах. Они меняются, создаются новые объекты. Сейчас с «Росатомом» обсуждаем новый серьезный проект в Снежинске. В центре города мы хотим сформировать новый кампус, образовательное пространство, куда будут приглашать магистрантов со всей страны, чтобы они учились и связывали свое будущее с «Росатомом, – рассказа Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что при поддержке «Росатома» Озерск и Снежинск получили статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

- Считаю, что потенциал ТОСЭР в этих городах еще до конца не раскрыт, есть возможность их развивать, привлекать новых резидентов, запускать новые проекты, мы над этим активно работаем, – подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона отдельно выделил сотрудничество с госкорпорацией в экологической сфере. В 2021 году совместно с «Росатомом» была рекультивирована городская свалка в Челябинске, объем выбросов которой превышал 60 тыс. тонн в год.

Еще один пример успешного взаимодействия компании и области – внедрение технологии «бережливого производства» в рамках проекта «Эффективный регион». Из 264 проектов 186 уже успешно реализованы.

Также совместно с госкорпорацией «Росатом» в Челябинской области был открыт первый образовательно-производственный центр проекта «Профессионалитет». Сегодня регион – лидер по числу таких центров в стране, их создано восемь.

- Челябинская область – очень важный регион для нашей страны. Мероприятия, которые сегодня проводятся, связаны с техническим прогрессом, с возможностью поддержать прорывные направления в нашей стране. Кадровая политика – одно из главных направлений. Молодые специалисты требуют современных условий труда. Наша задача – дать возможность талантливым ребятам здесь развиваться и совершенствоваться. Мирный атом сегодня – это не только безотходное производство, но и безопасность, – резюмировал Вячеслав Фетисов, заместитель председателя общественного совета госкорпорации «Росатом».

Использованы материалы gubernator74.ru

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54503/