На повестке дня – окосы, ремонт дорог и праздник славянской культуры.

22 мая в ходе брифинга специалисты администрации рассказали журналистам о ямочном ремонте дорог, об участии волонтёров в ходе голосования за объекты благоустройства и о мероприятиях, приуроченных к Дню славянской письменности и культуры.

Исполняющий обязанности начальника управления капитального строительства и благоустройства администрации Оксана Вибе:

– В настоящее время заключены муниципальные контракты на выполнение работ по выкашиванию травы на улично-дорожной сети. Окосы начнутся с 1 июня, первый этап окосов должен быть выполнен к 12 июня, ко Дню России. Кроме того, в этом году на городские клумбы планируется высадить больше рассады, чем в прошлом, в частности, к 9 мая были высажены цветы в сквере имени А.Б. Логинова и на площадке у Вечного огня, в июне будут оформлены цветники в сквере им. Б.В. Броховича, в скверах посёлков Новогорный и Метлино. Планируется, что однолетние растения будут высажены до 12 июня.

Она также напомнила, что с 15 мая подрядчик приступил к текущему ямочному ремонту улично-дорожной сети горячим асфальтом. В ходе проведения работ специалистами УКСиБ и ГИБДД определяются проблемные участки, наиболее активно эксплуатируемые, которые нуждаются в ямочном ремонте.

– В настоящее время в старой части города наряду со срезкой асфальта для ремонта картами идёт срезка старого покрытия для текущего ремонта. Он будет производиться в течение всего лета, на эти цели контрактом предусмотрено 400 кв. метров. Кроме того, в городе активно ведутся работы по восстановлению дорожной разметки на пешеходных переходах, – подчеркнула Оксана Вибе.

На этой неделе 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. О том, какие мероприятия приурочены к этому празднику в Озерском городском округе, в ходе брифинга рассказала исполняющая обязанности начальника Управления культуры и молодёжной политики Анна Сокиркина. Она подчеркнула, что на протяжении нескольких лет этот день широко отмечается в округе, мероприятия по традиции проводятся совместно с духовно-просветительской программой «Росток» при поддержке мецената Андрея Комарова.

– Сегодня 22 мая, в 16:00 часов на детской площадке Храма Покрова Пресвятой Богородицы театр кукол «Золотой петушок» показывает спектакль по мотивам русской народной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». На показ приглашены: воспитанники коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 37, дети из городской общественной организации "Наши дети", – рассказала Анна Сокиркина.

Она также пригласила всех желающих жителей города 24 мая в ДК «Маяк», где состоится фестиваль искусств. В рамках фестиваля искусств в 15:30 и в 17:00 часов пройдут: мастер-классы духовно-просветительской программы «Росток» по изготовлению славянской буквицы для детей от 5 до 14 лет (мастерская «Волшебные ручки», г. Челябинск), несколько выставок изделий озерских мастеров, в 18:30 в малом зале – мини-спектакль «Сказка о попе и о работнике его Балде», в 19:00 – концерт с участием творческих коллективов Культурно-досугового центра. Вход на мероприятия свободный.

В настоящее время в Озерском городском округе активно идёт голосование за объекты благоустройства на 2024 год. Принять участие в процедуре голосования жителям округа помогают волонтёры Центра культуры и досуга молодёжи «Мир».

– На нашей базе в настоящее время работают 14 клубных формирований, в том числе, и «Волонтёры мира», – рассказал о работе учреждения директор ЦКиДМ Илья Назаров. – Волонтёры задействованы по всем направлениям – от субботников и патриотических акций до участия в обучающих мероприятиях. С 15 апреля у нас работает штаб волонтёров, которые помогают озерчанам проголосовать в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Ребята прошли обучение, с их помощью через приложение Добро.ру жители могут отдать свой голос очень быстро и просто, для этого достаточно только иметь при себе сотовый телефон и назвать свой номер. Голосование занимает одну-две минуты, волонтёры работают как в Центре, так и выезжают в городские организации и на предприятия. Голосование продлится до 31 мая.

Любой желающий принять участие в голосовании может подойти в ЦКиДМ, на ул. Свердлова,42, здесь вас ждут семь дней в неделю с 09:00 до 21:00 часа, телефон 5-92-65.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54723/