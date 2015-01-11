Евгений Щербаков: «Выбирайте профессию по душе и возвращайтесь в Озерск».

Традиционно учебный год в образовательных организациях округа завершается «Последними звонками». В большинстве своем торжества прошли в минувшую субботу, в школе №29 – сегодня, 23 мая. С важным событием выпускников и педагогов поздравил глава округа Евгений Щербаков:

– Поздравляю вас со знаменательным и трогательным событием. С одной стороны, у вас впереди прекрасная жизненная дорога, с другой – завершился самый добрый светлый период жизни, который вы провели в родной школе. Я желаю вам всегда быть благодарными своей школе, своим учителям и родителям, которые вложили в вас всю свою душу. Желаю вам в будущем любить Родину, выбрать профессию по душе, поступить туда, куда вы запланировали, а потом вернуться в Озёрск! Наш родной город сейчас развивается серьёзными темпами и впереди у него много интересных проектов.

Как правило, озерские выпускники заканчивают школу с очень достойными результатами, поэтому выбирают самые престижные высшие учебные заведения страны. География поступлений очень разнообразная: Челябинск и Екатеринбург, ВУЗы Сибири, многие получают высшее образование в Москве и Санкт-Петербуре.

Начальник Управления образования администрации округа Любовь Горбунова отметила, что «Последний звонок» – это волнительное мероприятие, дети к нему заранее готовятся:

- Именно в этот день ко многим из них приходить осознание, что вместе со школьной жизнью завершается пора детства. В каждой средней школе, а их у нас в округе четырнадцать, один или два выпускных класса. Всего в этом году в округе 340 одиннадцатиклассников. Надеемся, что все они будут допущены к итоговой государственной аттестации, успешно пройдут её, получат те баллы, на которые претендуют, поступят в высшие учебные заведения, которые для себя наметили.

В этот особенный майский день, по традиции, напутственные слова выпускникам сказали педагоги. Душевно поздравила своих одиннадцатиклассников директор школы №29 Надежда Юдина:

– Вот и наступил этот день, которого вы так долго ждали. Торопились, торопились закончить школу, но что-то сегодня у многих я вижу слёзы на глазах - к чему бы это? Годы, которые вы провели в школе, запомнятся вам на всю жизнь, они не повторятся. Мы все старались окружить вас заботой, сделать всё, чтобы вам здесь было хорошо и уютно. Мне бы хотелось, чтобы то тепло, которое вы получили, вы запомнили и сохранили на долгие годы.

Сегодня вспоминаются слова нашего великого писателя Николая Васильевича Гоголя, который говорил: «Выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!».

Надежда Юдина пожелала ребятам всегда оставаться справедливыми и честными, гордо носить звание – выпускник школы №29, а на экзаменах - «Ни пуха, ни пера!».

Отзвенели последние звонки, но уже в конце этой рабочей недели, 26 мая, выпускники снова сядут за парты: для старшеклассников пройдут первые государственные экзамены по географии, химии и литературе.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54730/