«Бегущая книга» расшифрует «российский культурный код».

Масштабная Всероссийская акция программы "Территория культуры Росатома" - Интеллектуальный забег "Бегущая книга" - в этом году пройдёт по всей стране 27 мая.

Тысячи библиотекарей по всей России выйдут на улицы сёл и городов, пообщаются с читателями и помогут им расшифровать "российский культурный код" - именно этой теме посвящён Весенний интеллектуальный забег.

Вопросы, которые будут заданы читателям, посвящены любимым миллионами наших соотечественников афоризмам, "крылатым" выражениям, пословицам и поговоркам, а также известным цитатам из русской классической литературы и поэзии, мультипликационных и кинофильмов. Эти, ставшие народными, цитаты и афоризмы давно и прочно вошли в речевой обиход и лучше всего отражают черты национального характера и российский менталитет.

27 мая в 12:00 по местному времени библиотекари и волонтёры в разных уголках страны отправятся на маршруты Весеннего интеллектуального забега "Бегущая книга – 2023", который приурочен к профессиональному празднику - Общероссийскому дню библиотек. Масштабная акция нацелена на популяризацию библиотек, стимулирование интереса к чтению и интеллектуальному развитию. Кроме того, Забег призван внести свой вклад в поддержание имиджа России как "самой читающей страны".

Участниками проекта "Бегущая книга", придуманного библиотекарями города Лесного и другими членами библиотечного сообщества из "атомных" городов, ежегодно становятся около 800 общедоступных библиотек по всей России – в Москве и Санкт-Петербурге, больших и малых городах, деревнях и сёлах. Общее количество участников Забега - библиотекарей и волонтеров - за минувшие годы приблизилось к цифре 200 000 человек.

Суть проекта проста: сотрудники библиотек и волонтёры отправляются по заранее разработанному ими же маршруту по улицам, площадям, скверам и паркам и задают прохожим вопросы для проверки эрудиции. За правильный ответ респондент получает в награду интересную книгу, небольшой сувенир или просто приглашение в библиотеку.

Частью событий Весенней "Бегущей книги" станет серия творческих встреч с писателями – лауреатами Международного конкурса имени Сергея Михалкова, творчество которых адресовано детско-юношеской аудитории. Встречи пройдут при поддержке программы "Территория культуры Росатома" непосредственно в стенах библиотек шести атомградов: Полярные Зори (Мурманская область), Глазов (Удмуртская Республика), Курчатов (Курская область), Озёрск (Челябинская область), Заречный (Пензенская область), Электросталь (Московская область)

Для справки:

"Бегущая книга" является собственным проектом отраслевой программы "Территория культуры Росатома". Акция проходит дважды в год – весной (27 мая, в Общероссийский день библиотек) и осенью (1 сентября, в День знаний) в виде интеллектуального забега. Это интерактивный формат привлечения и расширения читательской аудитории, который сочетает игровую механику и спортивную дисциплину.

В 2022 году "Бегущая книга" стала финалистом Конкурса профессионального мастерства "Ревизор" в номинации "Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения" (конкурс объединяет профессионалов книжной отрасли, авторов лучших проектов в области книгоиздания и библиотечного дела).

Генеральные партнёры "Бегущей книги" – Госкорпорация "Росатом", концерн "Росэнергоатом", АО "Техснабэкспорт" и Российская библиотечная ассоциация. Стратегические партнёры – издательство "Детская литература", группа компаний "ЛитРес" и Российский фонд культуры. Партнёры – издательство "Омега", издательство "Союз писателей", интернет-платформа внеклассного чтения "ВауКнига".

Активную поддержку библиотекам-участницам акции оказывают органы муниципальной власти, коммерческие структуры, в том числе – местные издательства, книжные и спортивные магазины, магазины канцелярских и сувенирных товаров, а также общественные, молодёжные и волонтёрские организации.

Условия участия в Интеллектуальном забеге и другие подробности акции размещены на сайте.

Контакты:

Сообщество ВК: vk.com/begkniga

E-mail: begkniga@gmail.com

Хэштеги: #БегущаяКнига #БегомЗаКнигой

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54732/