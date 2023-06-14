Муниципальные спасатели предотвратили несчастный случай на воде.

10 июня в единую дежурно - диспетчерскую службу Озерского городского округа поступило сообщение от жителя города, что неизвестный мужчина уплыл от берега на ул. Набережная (в районе сквера 40-летия Победы) в сторону Каслинского КПП и уже час не возвращается. Информация была доведена до служб экстренного реагирования. Дежурная смена спасателей муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» вышла к месту происшествия на катере. Обессиленного мужчину (1979 г.р.) обнаружили вдали от берега, доставили на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась. Муниципальные спасатели обращаются к жителям округа с просьбой соблюдать правила поведения на воде, купаться только в местах, отведенных для этой цели.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде- звоните 112.