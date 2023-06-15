«Парад! Шагом марш!»: как прошёл спортивный праздник в честь юбилея «Маяка».

Большое спортивное событие, посвященное 75-летию ПО «Маяк», состоялось 15 июня на стадионе «Труд». Праздник начался с парада коллективов физкультуры, представляющих все подразделения градообразующего предприятия.

Спортивный праздник – это традиционное ежегодное мероприятие, которое проходит накануне 19 июня. В этом году он был приурочен к юбилейной дате, поэтому проводился особенно масштабно. На стадионе «Труд» собрались представители трудовых коллективов предприятия, многие пришли целыми семьями, вместе с детьми. И дети, и взрослые были в прекрасном настроении. Все радовались возможности вместе интересно провести свободное время, посоревноваться на свежем воздухе.

На построении парада открытия право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено победительнице первого фестиваля атомной отрасли «Многоборье ГТО» Юлии Мухиной.

С приветственным словом к участникам спортивного праздника обратились генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Андрей Порошин и председатель профсоюзного комитета предприятия Максим Чубенко.

Соревнования в рамках спортивного события проходили очень динамично – одновременно на нескольких площадках. Для детей были организованы «Весёлые старты», сборные команды «Маяка» соревновались в перетягивании каната. Коллективы физкультуры также приняли участие в «Весёлой эстафете», поиграли в пляжный волейбол, завершилось мероприятие юбилейным флешмобом.

Ключевым событием праздника стал матч по мини-футболу между командами органов местного самоуправления и сотрудниками управления ПО «Маяк». Несмотря на товарищеский статус матча, на футбольном поле развернулась нешуточная борьба, команды показали искрометный и зрелищный футбол.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

– Не зря говорят: в здоровом теле – здоровый дух. Замечательный праздник спорта и здорового образа жизни, с большим удовольствием поиграли в футбол. Получили заряд хорошего настроения и бодрости. Поздравляю «Маяк» и весь дружный коллектив предприятия с наступающим юбилеем, желаю всем его работникам здоровья и процветания!

Председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер:

- Сыграли в боевой спортивной атмосфере. Отличный получился матч. Поздравляю «маяковцев» с юбилеем предприятия! Здоровья, благополучия, удачи, побед!

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54916/