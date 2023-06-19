Озерск посетил с рабочей поездкой губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В день 75-летия производственного объединения «Маяк» глава региона побывал в 93 дивизии войск национальной гвардии РФ, осмотрел жилой комплекс «Шоколад», посетил выставку, посвященную 120-летию со дня рождения Игоря Курчатова.

В расположении озерского гарнизона Алексей Текслер пообщался с личным составом, осмотрел кинологический городок, ознакомился с материально-техническим оснащением части, в гарнизонном клубе посетил музей боевой славы соединения.

Следует отметить, что дивизия выполняет служебно-боевые задачи по охране и обороне закрытых территориальных образований и важных государственных объектов в Озерске, Снежинске, Трехгорном и на территории нашей страны. Кроме того, военнослужащие озерской дивизии участвуют в специальной военной операции.

Глава региона передал военнослужащим квадрокоптеры, тепловизоры, смартфоны и аккумуляторы.

– Сегодня ребята кроме выполнения своих прямых задач участвуют в боевых действиях в ходе СВО. Военнослужащие озерской дивизии делают это с честью. Сегодня передал оборудование, а также проговорили, что ещё требуется. Оказываем всю необходимую помощь: квадракоптеры, тепловизоры, смартфоны, всё что помогает в выполнении боевых задач.

Поговорил с ребятами, пожелал им вернуться с победой, проговорили как в семьях, в целом говорят, что всё в порядке. Поставил задачу – сформировать перечень вопросов, мы их обязательно отработаем. Мы оказывали и будем оказывать помощь участникам СВО на территории всей Челябинской области, - отметил Алексей Текслер.

В рамках рабочего визита в Озерск губернатор также осмотрел жилой комплекс «Шоколад» по улице Цветочной. Важно подчеркнуть, что новые 10-этажные дома на 557 квартир были построены вместо восьми старых двухэтажных 8-квартирных «деревяшек». На сегодняшний день введено в эксплуатацию семь МКД, территория внутри жилого комплекса благоустроена, здесь размещена современная детская площадка. Жильцы старых домов получили здесь новые квартиры. Сейчас в жилом комплексе идет строительство еще одного дома и двухуровневой автостоянки.

Алексей Текслер высоко оценил озерский опыт реновации:

– Это хороший пример другим муниципалитетам, как надо решать вопросы в части ветхого жилья. Система комплексного развития территории работает, у Озерска есть в этом направлении передовой опыт, мы будем его распространять и на другие города.

Вместе с генеральным директором ГК «Росатом» Алексеем Лихачевым губернатор посетил выставку «Фото на память. Игорь Курчатов в воспоминаниях и фотографиях современников», посвященную 120-летию со дня рождения великого ученого.

Подводя итоги рабочей части визита, Алексей Текслер отметил, что в настоящее время город успешно развивается совместно с градообразующим предприятием, производственным объединением «Маяк»:

- ПО «Маяк» – 75 лет. Это основное промышленное предприятие «Росатома», которое создавалось для того, чтобы ковать ядерный щит нашей страны. Во многом, благодаря работникам предприятия, научным сотрудникам наша страна смогла добиться того, чтобы никакие враги даже и не думали о том, чтобы напасть на Россию. Сегодня ничего не поменялось, всё это так же актуально.

Сегодня «Маяк» – ведущее предприятие атомной отрасли, успешно решает задачи в части гособоронзаказа и не только, большая номенклатура гражданской продукции. Коллектив с честью выполняет все поставленные перед ним задачи. Комбинат и город неотделимы друг от друга, и сегодня успешно развиваются и предприятие, и сам город.

Фото Александра Абросимова.

Использованы фото пресс-службы губернатора Челябинской области.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54946/