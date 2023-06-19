Округ может гордиться пятым стобалльным результатом по ЕГЭ.

В понедельник, 19 июня, стали известны результаты ЕГЭ по физике и истории. Высший балл по физике набрал Артем Малышев, учащийся Лицея №39.

Два одиннадцатиклассника – Кондратенко Леонид (школа №29) и Кузнецова Ирина (лицей №39) набрали 97 и 95 баллов соответственно.

Хочется отметить, что уровень сдачи ЕГЭ по физике в округе неуклонно растет последние три года: в 2021 году средний балл составил 54,5 балла, в 2022 – 55 баллов, в 2023 – 58 баллов. К сожалению, два обучающихся не смогли набрать минимального количества баллов (36).

По истории самые высокие баллы у обучающихся лицея №23 Лазарева Артема (95 баллов) и Евтюшкиной Елены (91 балл). Из 32 выпускников, сдававших этот предмет, трое не перешагнули порог в 32 балла.

Информация Управления образования администрации округа.