12-го июля ожидается ухудшение погодных условий.

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась 68-летняя жительница города, ставшая жертвой мошенников. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что на ее имя незнакомый ей гражданин по генеральной доверенности пытается оформить кредит под предлогом получения средств на лечение. Подробнее