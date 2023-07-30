В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать ранец и канцелярию для школьника.

На что обратить внимание при покупке канцелярии и ранца, чтобы они не навредили школьнику, рассказали в челябинском управлении Роспотребнадзора.

Одно из основных правил — приобретение школьных принадлежностей вместе с ребенком. Важно, чтобы они нравились школьнику, тогда и учиться он будет с удовольствием.

Кроме того, без ребенка не следует покупать ранец, ведь если носить его будет неудобно, то это станет тем еще испытанием для школьника. Выбирать эксперты рекомендуют по следующим критериям:

ширина ранца не должна превышать ширину плеч школьника;

нижний край должен быть не ниже бедер, а верхний — не выше плеч;

ранцы для младшеклассников должны быть снабжены формоустойчивой спинкой и полностью прилегать к спине;

лямки должны быть широкими — от 3,5 сантиметра;

вес ранца для младшеклассников не должен превышать 700 граммов, для учеников старших классов — килограмм.

При покупке ребенок сам должен расстегнуть и застегнуть все молнии. Важно, чтобы это давалось ему легко.

Еще одна важная канцелярская принадлежность — пенал. Лучше всего, если это будет неяркий пенал, не имеющий неприятного химического запаха.

«Нужно обязательно прочитать название материала на этикетке. Если там есть надпись PVH (поливинилхлорид) или присутствует значок в виде треугольника с цифрой три в середине либо же латинской буквой V, то вы должны понимать, что в этом изделии присутствует небезвредный для детей поливинилхлорид»,

— сообщили в Роспотребнадзоре.

Лучше отказаться от покупки такого пенала и выбрать изделие из ткани с несколькими отделениями.

Выбирать наполнение для пенала также нужно внимательно. Что касается ручек, то удобнее всего для школьника будут нетяжелые шариковые ручки с диаметром шарика 0,5—0,7 миллиметра из прозрачного пластика и прорезиненной поверхностью захвата. Лучше не брать ручки с различными украшениями, кнопками и ароматическими запахами, чтобы они не мешали ребенку и не раздражали его.

Простой карандаш лучше выбирать с грифом средней твердости, обычно на таких написано НВ или ТМ. Карандаш с твердым грифом не подойдет, так как будет рвать бумагу, а с мягким будет ломаться и мазаться. Можно также приобрести механический карандаш, который не нужно затачивать. Но в этом случае следует выбирать изделие с утолщенным грифелем — около 3 миллиметров, чтобы он не ломался.

Что касается фломастеров, то эксперты советуют выбирать их на водной основе с корпусом из полипропилена. Если на упаковке не указан полный состав изделия, а также отсутствует предупредительная надпись «В рот не брать», то такие фломастеры лучше обойти стороной.

Особое внимание следует уделить краскам и пластилину. В состав красок должны входить органические пигменты, а пластилина — натуральный воск.

Ластик лучше выбирать неярких цветов и без ароматизаторов. Оптимальный вариант — белый или серый ластик из каучука.

Наполняя пенал, важно не забыть про ножницы. Они должны быть небольшими, легкими и обязательно с закругленными концами, чтобы ребенок не смог пораниться.

Ответственно следует подойти и к выбору тетрадей. Лучше всего, если обложка будет неяркой и одноцветной. Листы должны быть молочно-белого цвета или цвета слоновой кости, а клеточки и линии — голубые или серые. При этом сильного контраста между цветом бумаги и клеток быть не должно, в противном случае это навредит глазам школьника.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabinskie-eksperty-rasskazali-kak-vybrat-ranets-i-kantselyariyu-dlya-shkolnika/