3 августа 2023 г. состоялось первое заседание Общественного совета по здравоохранению при Клинической больнице №71

Напомним, что итогом апрельской встречи администрации больницы с представителями общественности Озерского городского округа, явилось решение о его создании.

Всем заинтересованным общественным организациям юридической службой КБ №71 были разосланы приглашения. Свое намерение вступить в совет высказали 12 представителей. Также на заседания совета планируется приглашать и других озерчан с активной гражданской позицией.

На первой встрече присутствовала инициативная группа из числа представителей от заявленных общественных организаций. Вначале собравшихся с «Положением об общественном совете при ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России» познакомил начальник юридической службы Никита Глазков.

Далее врио главного врача Сергей Воронин осветил итоги работы больницы за первое полугодие. Отметил, что основные плановые показатели выполнены на высоком уровне.

Тем не менее, одними из главных причин смертности среди населения округа остаются по-прежнему сердечно-сосудистые заболевания и их хронические формы. Основными методами изменения данной ситуации являются усиление профилактической работы, а также открытие нового отделения по рентгенохирургическим методам диагностики и лечения.

На данный момент ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы по установке ангиографа завершены. Врачебный штат укомплектован. Идет процесс лицензирования данного вида медицинской деятельности. После чего «сердечно-сосудистый центр» заработает в полном объеме.

Ремонтные работы в инфекционном корпусе также идут, подрядчик продолжил выполнять условия контракта. Ввод в эксплуатацию отделений инфекционной больницы будет производиться поэтапно, начиная с этой осени.

О работе по привлечению медицинского персонала рассказала собравшимся начальник отдела кадров Наталья Мамлеева. За полгода трудоустроено 11 новых врачей. И еще ожидается столько же. Переговоры ведутся.

15 студентов начнут обучение в этом году в медвузах на условиях «целевого» договора. В ординатуру поступило также на условиях данного договора три человека, и через два года врачебный штат КБ №71 пополнится травматологом в городской поликлинике, детским офтальмологом и стоматологом-ортопедом.

Одним из ключевых моментов стимулирования и привлечения медицинских работников является значительное увеличение уровня заработной платы, который на сегодняшний день является самым высоким в регионе.

Совместно с общественниками обсудили и другие возможные варианты социальной и материальной поддержки специалистов.

По-прежнему самой «болевой точкой» остается оказание амбулаторной помощи в городской поликлинике. В первую очередь по причине нехватки участковых терапевтов. О том, как решается эта проблема, рассказала заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Татьяна Калинкина. В планах внедрить в работу опыт московских поликлиник по созданию комплексных терапевтических участков.

Также в следующем году при участии ГК «Росатом» в рамках программы «Люди и города» будет проведена большая работа в здании детской поликлиники по пр. Победы, а также организован Центр промышленного здравоохранения.

Представители общественных организаций в свою очередь отметили, что уже видят реальные положительные изменения в работе подразделений больницы, но также указали и на другие имеющиеся недостатки. Совместно обсудили возможные способы их устранения.

По итогам первой встречи было решено проводить их на регулярной основе, ежеквартально. На следующем заседании выбрать председателя Общественного совета. Представителям Клинической больницы отчитаться о проделанной работе по намеченным направлениям.